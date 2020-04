Lopalco avverte sui rischi: «Prevenire il secondo picco»

Di fronte all'approssimarsi della fase-2, il numero uno della task force per l'emergenza sanitaria in Puglia, il professor Pier Luigi Lopalco, in collegamento ieri sera con il programma televisivo Che tempo che fa ha posto l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero verificarsi qualora da lunedì prossimo l'allentamento delle misure venisse interpretato dai cittadini come una sorta di liberi tutti. «Se non ci accorgiamo che il virus sta circolando silente, ci troveremo di fronte a brutte sorprese», ha detto l'epidemiologo. «Il virus non scompare con l'allentamento delle misure, anzi. Serve un monitoraggio incessante del territorio, come è stato fatto in questi giorni, a cominciare dai servizi di igiene pubblica».

«Ci sarà sicuramente una seconda ondata se non saranno messe in atto azioni preventive - ha aggiunto Lopalco -: la storia insegna che queste pandemie avvengono con due picchi, intervallati da una pausa. Ecco, bisogna prevenire il secondo picco, abbiamo gli strumenti per farlo. Non avendo il vaccino pronto, dobbiamo farlo tenendo separate le persone».

Lopalco segue quotidianamente la situazione nel territorio pugliese: proprio lui, lo scorso 22 aprile, annunciando le informazioni aggiuntive contenute nel quotidiano bollettino regionale, aveva spiegato che la curva del contagio in questo momento in Puglia è in fase di discesa. Un dato incoraggiante, secondo l'esperto, ma ovviamente non al punto da indurre ad abbassare la guardia. Un punto di vista, questo, ribadito d'altra parte negli ultimi giorni anche da tanti suoi colleghi, che alla soddisfazione per un complessivo miglioramento dei dati accompagnano anche l'invito a continuare a rispettare le norme disposte dal governo, proprio per non far risalire la curva dei contagi e vanificare così i sacrifici fatti finora.

Intanto, lo stesso Lopalco nella giornata di ieri è stato protagonista di un botta e risposta con il co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia, Raffaele Fitto, che ave va preso in esame il numero delle vittime in Puglia, risultato il più alto tra le regioni del Sud e anche di alcune aree del Centro Italia. «Stando ai dati del 25 aprile - ha detto l'europarlamentare - ogni 100mila residenti muoiono 9,62 pugliesi: un tasso grezzo che è superiore e di molto alle altre regioni che hanno subìto nella stessa data il lockdown e lo stesso arrivo massiccio di arrivi-fughe dal Nord. Il tasso non varia se prendiamo quello specifico sui casi: su 100 ammalati ne muoiono 10, cioè il 10% della letalità specifica. Purtroppo. Emiliano tace, non commenta questi dati, ma continua a dire cose assurde. E in tv continua a fare proclami e propaganda ogni giorno, inaugurando strutture sanitarie incomplete e non adeguate. Ha anche detto, forse nell'imbarazzante tentativo di strizzare l'occhio agli operatori del settore, che saranno fatti a tappeto i tamponi a tutti i turisti che verranno in Puglia. Naturalmente a spese degli operatori turistici». È qui che Fitto chiama in causa Lopalco: «Ma non è il capo della task force pugliese a sostenere che fare i tamponi di massa - persino agli operatori sanitari, a rischio contagio quotidiano - sia inutile e dannoso, perché farli andrebbe contro ogni logica scientifica? Non sarebbe utile conoscere pubblicamente il suo autorevole parere? E quindi mi chiedo e chiedo: sarebbe logico non farli agli operatori sanitari pugliesi ma farli a tutti i turisti? Anche perché il turista sottoposto a tampone, nell'attesa dell'esito del test (forse anche dopo una settimana), cosa fa? Se ne tornerà a casa o saranno istituiti dei centri di permanenza temporanea? O saranno ospiti della Presidenza della Regione?».

La risposta di Lopalco arriva a stretto giro di posta: «Io mi riferivo ai test a tappeto agli operatori sanitari. È un ragionamento completamente diverso. Sono felice di spiegare la differenza, ovviamente non con un tweet».

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA