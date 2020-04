Lockdown, penultima chiamata

Penultima chiamata a una prova di responsabilità. Inizia oggi il fine settimana in cui viene chiesto ancora una volta di restare a casa. Anche se le previsioni metereologiche indicano sole, e soltanto qualche leggero annuvolamento, con temperature oscillanti fra i 20 ed i 25 grandi. Condizioni ideali per le scampagnate, per passare una giornata in spiaggia senza soffrire il caldo dell'estate. E, per i più audaci, per il primo tuffo della stagione.

Nulla di tutto questo. Il lockdown imposto dall'emergenza sanitaria chiede ancora una volta ai cittadini di restare a casa. Per questo fine settimana e per il pinte dell'1 maggio. Si tratta, in pratica, di tenere duro ancora una settimana e poi - come ha annunciato in Parlamento il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - dal 4 comincerà un progressivo allentamento alle limitazioni degli spostamenti.

Anche per questo è stato decisi di tenere chiusi i negozi di generi alimentari ed i supermercati. Per non dare, in altre parole, il preteso per restare fuori casa a lungo.

Del resto gli effetti del distanziamento sociale sono ben evidenti nel Salento: la curva dei contagi ha fatto da giorni il giro di boa ed ora è in costante discesa.

Diversamente si rischierà di incappare nei controlli di polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e provinciale. Con sanzioni che partono da un minimo di 400 euro. Dunque, nessuno spostamento se non per ragioni di lavoro e di salute. O per qualche emergenza. Non per, come consentito negli altri giorni, andare a fare la spesa visto che i begozi sono chiusi.

Pattuglie in strada, con uno spiegamento particolarmente numeroso anche perché il lockdown ha avuto come conseguenza un calo drastico dei reati. La priorità delle forze di polizia oggi è il contenimento del contagio.

Il piano è stato concordato nella riunione fra i vertici delle forze dell'ordine con il prefetto Maria Teresa Cucinotta. Uomini e pattuglie dislocati per le vie cittadine, come anche nelle marine, lungo le strade che conducono al mare ed in campagna nelle tradizionali località dove fino all'anno scorso si celebrava la festa della Liberazione dal regime fascista.

A supporto delle tradizionali attività di controllo del territorio ci saranno anche i droni in dotazione alla polizia provinciale ed alle polizie locali. Si tratta di un dispositivo che consente di avere una panoramica dall'alto piuttosto ampia. E che consente di individuare macchine, persone, eventuali assembramenti ed attività commerciali. Situazioni, insomma, che potrebbero meritare di essere accertate per capire se si stiano violando le indicazioni contenute nei decreti del presidente del consiglio dei ministri per contenere il contagio.

Complessivamente le migliaia di controlli svolti fino adesso, trascorso quasi un mese e 20 giorni, hanno detto che la popolazione salentina abbia risposto positivamente all'invito di restare a casa. C'è voluto qualche giorno, basti sapere che nella prima settimana il 30 per cento delle persone controllate dai carabinieri è risultata irregolare. Percentuale passata poi al 5 per cento.

Ora si tratta di resistere per due week-end alla tentazione di state in compagnia con altre persone. Anche con parenti stretti che non vivono sotto lo stesso tetto. I dati dimostrano che più si rispettano le regole, prima si comincia a tornare alla normalità.

