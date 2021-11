Lockdown per i no vax, i sindaci contrari: «Meglio insistere con i vaccini»

«No a super green pass e limitazioni solo per i non vaccinati», il modello austriaco non piace a molti sindaci. E si accende il dibattito sulle nuove misure di contrasto al virus ipotizzate dal Governo in vista delle festività natalizie. Se i Governatori delle regioni si sono espressi in favore di eventuali restrizioni da zona gialla, arancione o rossa valide solo per i non immunizzati, i sindaci invece sono più cauti e ritengono l’attuale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati