Abbattere le liste d'attesa aumentando gli straordinari dei medici in servizio, prevedendo visite ed esami diagnostici anche di notte e nei festivi e un sistema di monitoraggio che verifichi il rispetto dei tempi d'attesa. Via libera del Governo al decreto sanità approvato ieri dal Consiglio dei ministri e che sarà presto affiancato anche da un disegno di legge. Il provvedimento licenziato dall'esecutivo prevede anche un Cup unico per pubblico e privato – che in Puglia esiste già –, l’istituzione di una piattaforma nazionale inter-operabile delle liste d’attesa in ogni regione presso l’Agenas e il superamento del tetto di spesa per il personale che sarà abrogato dal 2025.

Ma se per defiscalizzare del 15% gli straordinari del personale sanitario sono già disponibili 250 milioni di euro, non si ha invece certezza della copertura dell'intero pacchetto di misure contenute nel decreto. Certo, il ministro alla Salute Orazio Schillaci ha voluto ricordare che «il governo precedente aveva stanziato per il 2022 e il 2023 la cifra di 500 milioni l'anno per il recupero delle liste di attesa e ci sono fondi ancora non utilizzati», sollecitando a una collaborazione maggiore «Regioni, direttori generali e sanitari, medici e operatori». Ma sindacati e associazioni di categoria restano scettici.

Sindacati e associazioni di categoria

«Parrebbe che la montagna abbia partorito un topolino» è il primo commento a caldo di Gino Lonigro, responsabile per la Puglia della Fp Cgil. «Anche perché - argomenta - il nodo centrale delle liste d’attesa è la carenza personale e non si può pensare di risolverlo facendo lavorare di più personale che è già allo stremo. Serve un Piano straordinario di assunzioni».

Molto critici i sindacati dei medici Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed: «Volere abbattere le liste d’attesa partendo dal presupposto che i responsabili vadano individuati nei medici e nei dirigenti sanitari è inaccettabile oltre che falso», scrivono in una nota congiunta i responsabili nazionali delle due sigle, rispettivamente Pierino Di Silverio e Guido Quici, quest’ultimo con il responsabile regionale Arturo Oliva. «Occorrono misure strutturali con risorse adeguate e durature nel tempo. Non è accettabile chiedere a medici e infermieri di lavorare anche il sabato e la domenica quando per assicurare, in quei giorni, un minimo turno di servizio, si è già costretti a ricorrere alle prestazioni aggiuntive o a medici a gettone. Di certo l’incremento del 15% della spesa per il personale potrebbe aiutare, ma a condizione che le Regioni utilizzino davvero queste risorse, quando arriveranno». Anaao-Assomed e Cimo fesmed ricordano a Schillaci che «è ancora in vigore la legge del 1998 che il Parlamento approvò per riconoscere ai cittadini il diritto di usufruire della prestazione in intramoenia con il pagamento del solo ticket, se dovuto, qualora le attese nel pubblico superassero i tempi previsti dalla normativa. Sarebbe ora che si intervenisse per garantirne l’esigibilità su scala nazionale. La nostra risposta a provvedimenti punitivi o puramente cosmetici - concludono - sarà dura, a partire dal rifiuto di svolgere prestazioni aggiuntive, che ricordiamo essere su base volontaria».

Anche la Uil ha fortemente criticato contenuto e tempi di varo del nuovo decreto sanità, «un decreto dal “sapore elettorale”, che ignora le reali ragioni che hanno portato alla deriva il Servizio sanitario nazionale, ovvero il definanziamento del Fondo sanitario nazionale, la carenza di personale e l’assenza di una vera medicina territoriale». Lo mettono nero su bianco Santo Biondo, segretario confederale Uil; Carmelo Barbagallo, Segretario generale Uil Pensionati e Rita Longobardi, segretaria generale dellaUil Fpl. «Ciò che salta all’occhio - sostiene la Uil - è che si tratta di provvedimenti già previsti a legislazione vigente».

In Puglia il problema delle liste d’attesa ancora morde il fianco della sanità regionale. Nella categoria “Urgente”, ovvero da erogare entro le 72 ore, gli ultimi dati disponibili sono relativi al 2023, sono stati diffusi in commissione Bilancio regionale da “Azione” lo scorso marzo e sono negativi: nella metà delle province pugliesi non si raggiunge la sufficienza. Nella provincia di Bari il valore migliore dell’intero anno si è registrato a novembre, quando appena il 27% delle prestazioni urgenti è stato erogato nei tempi, mentre a dicembre per una colonscopia totale con endoscopio flessibile i giorni di attesa sono stati 171 giorni e le prestazioni garantite entro il tempo massimo appena il 4%. Idem per la Bat, dove il mese migliore è stato febbraio (tempi rispettati nel 23% dei casi) e dove a dicembre per una tac del torace senza e con mezzo di contrasto l’attesa era di 84 giorni. Meglio la provincia di Brindisi, dove le urgenze sono state smaltite sempre nei tempi da gennaio ad aprile e da settembre a novembre, registrando qualche ritardo per la restante parte dell’anno. Stesso quadro per Foggia, mentre Lecce è stata la migliore con tutte le urgenze garantite nei tempi da gennaio a dicembre: il risultato “peggiore” è stato registrato a dicembre per una visita neurologica, con due giorni di attesa. In provincia di Taranto, infine, il risultato migliore è stato a maggio con il 57.6% di casi gestiti entro i termini previsti.