Liste d'attesa e interventi saltati: in Puglia 55 milioni per recuperare

La Puglia può contare su un “tesoretto” per abbattere le liste di attesa e recuperare gli interventi ed esami saltati durante la terza ondata Covid. In cassa, infatti, ci sono circa 23 dei 31 milioni di euro del decreto dello scorso ottobre, stanziati dal governo nazionale proprio per potenziare le strutture con assunzioni e acquisti di macchinari. Ma poi il Covid ha travolto di nuovo tutti e gli ospedali sono tornati a “chiudere”. In più,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati