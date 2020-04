Emiliano autorizza gli interventi nei lidi: «Solo manutenzione»

I titolari dei lidi sono stati accontentati. «Se davvero dovremo riaprire per la stagione estiva, permetteteci di organizzarci per tempo e di occuparci della manutenzione degli stabilimenti balneari», avevano chiesto in questi giorni. E ieri sera il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha firmato un'ordinanza per autorizzare i gestori e dipendenti dei parchi acquatici, degli stabilimenti balneari e i titolari di concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al prefetto, ad accedere alle strutture per gli interventi di manutenzione. Potranno essere eseguite opere di sistemazione delle strutture, pulizie, installazioni e allestimenti delle spiagge, mentre sono vietate modifiche o nuove opere. È fatto obbligo - si legge ancora nell'ordinanza - di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro. Nella giornata di ieri, a sollecitare un provvedimento di questo tipo era stato anche il consigliere regionale M5s Cristian Casili, che ha comunque chiesto alla Regione di dare risposte a tutti i lavoratori stagionali che non riusciranno a trovare occupazione questa estate, che sarà comunque in forte contrazione rispetto agli altri anni per quanto riguarda i flussi turistici.

Qualcosa si muove, insomma, per permettere la stagione balneare che, come aveva affermato nei giorni scorsi il sottosegretario Lorenza Bonaccorsi, sicuramente ci sarà. Ma non è ancora ben chiaro con quali modalità, per evitare i rischi di contagio da coronavirus. E una richiesta di chiarezza parte proprio dagli operatori del settore, che prima di mettere in atto gli investimenti stagionali hanno bisogno di sapere se ci saranno effettivamente le condizioni per garantire ai bagnanti un'estate in sicurezza.

Bocciata l'ipotesi di separare gli ombrelloni con il plexiglass - tutt'altro che a prova di folate di vento, per non parlare delle temperature roventi che si avvertirebbero all'interno delle aree delimitate - Federbalneari Salento richiama l'attenzione su quella che è definita un'emergenza nell'emergenza. «Il plexiglass tra gli ombrelloni? Uno scenario davvero impietoso oltre che paradossale. L'immagine della simulazione sulle prime sembra uno di quei post satirici che diventano virali sui social, e invece potrebbe essere lo spettro dell'estate che verrà. E proprio sui social non manca chi scrive: Se la prospettiva della prossima estate è passare una giornata al mare rinchiusi in box di plexiglas, io resto a casa».

Molto contestata, inevitabilmente, è la frase del presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha suggerito di non prenotare le vacanze estive. «Tradotto significa - spiega Federbalneari - che da noi quest'anno mancheranno 25 milioni di stranieri: una gravosa rinuncia per l'economia salentina». Il presidente Mauro Della Valle ha precisato che in questo difficile momento «c'è bisogno di umanità», per questo ha esortato tutti gli imprenditori a non rincarare i prezzi per quest'anno. Federbalneari sta cercando di trovare delle soluzioni per gli imprenditori e per i bagnanti: i bagnini lavoreranno costantemente per evitare gli assembramenti sia in acqua che sulla spiaggia, si spingerà per l'accesso su prenotazione, per evitare inutili assembramenti, non ci saranno aree gioco, mentre l'accesso al bar, ai ristoranti e ai bagni sarà consentito solo con la mascherina. Per la zona dedicata agli amici a quattro zampe, il problema della distanza non si pone, poiché prevede a priori delle misure di sicurezza». Federbalneari, comunque, segnala anche il problema legato alla scadenza delle concessioni demaniali marittime fissata al 31 dicembre 2020, fra soli otto mesi. «Senza la proroga delle concessioni al 2033, sarà improbabile avere l'accesso agli aiuti economici da parte del governo e della Regione», spiega Della Valle.

Sulla questione legata alla prossima stagione balneare si dice preoccupato anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini: «Scriverò al governatore Emiliano per capire come si intenderà procedere, non solo per aiutare gli imprenditori ad ottenere chiarezza, ma anche per garantire una fruizione in sicurezza delle spiagge libere».

