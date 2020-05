Grado di letalità del virus: Salento secondo in Puglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Numeri ancora rassicuranti in Puglia per quanto riguarda i contagi da coronavirus. Nella giornata di ieri 17 nuovi casi positivi su 1.961 tamponi: 8 nella provincia di Brindisi, 7 a Foggia, uno nella provincia di Lecce. Nessun nuovo caso nella provincia di Taranto, mentre per un altro caso è in corso l'attribuzione della provincia di provenienza.Ieri altri quattro decessi (uno nella provincia di Brindisi, due nell'area foggiana, uno in provincia di Taranto), con il numero totale che sale a 433. Altri 19 guariti (complessivamente diventano 798), mentre gli attualmente positivi scendono a 2.939.Con 135 decessi su 1.077 persone contagiate dal coronavirus, è Foggia la provincia che guida in Puglia la lista nera dei morti per Covid-19.Lo stesso dato che prende in considerazione il grado di letalità sul numero dei contagi, piazza al secondo posto la provincia di Lecce che nello stesso periodo ha avuto 62 decessi su 498 persone positive (rapporto di letalità pari al 12,45%, Foggia 12,53%). Al terzo posto la Bat che conta 379 contagi e 38 morti (letalità 10,03%); il capoluogo di regione, con il più elevato numero di contagi, occupa la quarta posizione avendo avuto solo 117 decessi per una letalità di livello 8,81%. Taranto e Brindisi al quinto e sesto posto con una percentuale di morbilità quasi simile (8,65 Taranto, 8,31% Brindisi) ma numeri di contagi e decessi completamente differenti: 266 contagi e 23 decessi sullo Ionio, 590 e 49 sull'Adriatico.Tracciando una linea mediana data dalla media regionale che è del 10,25%, le province più nere che superano quel range, sono dunque Foggia e Lecce. In numeri assoluti, la classifica dei lutti per provincia vede capeggiare ancora la capitanata seguita da Bari, Lecce, Brindisi, Bat e Taranto. Sempre dal punto di vista statistico, il mese più funesto è stato aprile che tra tutte le province ha totalizzato 303 decessi; anche marzo non ha risparmiato lutti con i suoi 102 casi ma nella metà del tempo rispetto ad aprile. I dati sono aggiornati a ieri, 5 maggio, e non comprendono i decessi a cui il bollettino epidemiologico della Regione Puglia, da cui sono stati estratti, non ha attribuito la provincia di appartenenza. Il parametro preso in considerazione (contagi/decessi), si discosta da quello sin troppo generico che prende in esame il numero dei decessi rapportato al numero dei residenti.Il primo valuta piuttosto la risposta sanitaria alla malattia che viene però influenzata da molti fattori come la tempestività della diagnosi, l'aggressività del virus e le condizioni di salute dei soggetti colpiti. Senza contare la mancata conoscenza sul quel numero di morti per Covid-19 che sfugge al controllo epidemiologico perché avvenuti in casa o in strutture sanitarie ma non tamponati. Gli episodi che hanno fatto alzare i numeri dei funerali, sono anche quelli che hanno caratterizzato i territori e hanno fatto parlare le cronache. Ad aprire la lunga lista a Foggia è stato il funerale dell'uomo positivo al Covid-19 il cui risultato del tampone si è saputo dopo i funerali quando il virus si era già trasmesso su altri cinque persone, tutti parenti del defunto.A Lecce il focolaio è stato quello della casa di riposo per anziani di Soleto che da solo ha fatto una ventina di decessi tra gli ospiti; mentre a Brindisi quello esploso nel più grande ospedale della Asl, il Perrino, con interi reparti evacuati e chiusi. Taranto ha ristretto i focolai in un solo ospedale, quello di Castellaneta dove hanno contratto il coronavirus una quarantina di persone tra operatori sanitari, pazienti e cloro parenti. Nella provincia di Taranto c'è stato il primo contagio da coronavirus, il 43enne di Torricella che aveva contratto il virus durante una visita nel comune di Codogno. Tocca invece alla provincia di Lecce il primo decesso della pandemia, una 74enne con pregresse patologie morta il 13 marzo all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.