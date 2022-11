Verde, traffico e trasporti: ecco le città dove si vive meglio in Italia. La Puglia è lontana

Bolzano, Trento e Belluno sono le tre città nelle quali si vive meglio in Italia, seguendo le logiche del verde urbano, del traffico e dei trasporti. È quanto emerge dal rapporto "Ecosistema urbano" di Legambiente, che premia così le tre città. Permane il gap tra Sud e Nord, e le città pugliesi non fanno eccezione, restando tra gli ultimi posti in classifica.

Nelle slide le prime e la situazione delle pugliesi

1) Bolzano

Al primo posto c'è Bolzano. L'anno scorso era sesta, quarta due anni fa. Il punteggio è 79,02 su 100. Okay l'inquinamento, che rientra nei limiti di legge. Bene anche la raccolta differenziata di rifiuti (66%) e il trasporto pubblico. Per quel che riguarda le piste ciclabili: 18,81 metri equivalenti ogni 100 abitanti.

2) Trento

Al secondo posto c'è Trento, che era prima l'anno scorso e due anni fa. Buona la qualità dell'aria, per quanto ci sia una flessione in NO2 e PM10. Bene anche il numero di passeggeri trasportati dal servizio di trasporto pubblico (terzo posto tra le città medie).

3) Belluno

Al terzo posto Belluno. L'anno scorso era ottavo, ma sale sul podio per la prima volta. Bene anche la città veneta per il trasporto pubblico e per le infrastrutture destinate alle bici. Cala il numero di auto (70 ogni 100 invece che 72).

59) Taranto

La prima tra le pugliesi è Taranto, al cinquantanovesimo posto in classifica. Taranto è nella top 30 per il verde presente nelle aree pubbliche, mentre è al 15esimo posto per quel che riguarda l'offerta del trasporto pubblico. Resta altissimo il numero di auto circolanti ogni 100 abitanti (12esimo posto).

75) Lecce

Lecce è al secondo posto tra le pugliesi, al 75esimo a livello nazionale. L'infrastrutturazione per ciclabilità è l'eccellenza per Lecce: 35esimo posto. Male invece l'utilizzo efficiente del suolo.

79) Brindisi

79esimo posto per Brindisi. Brindisi è 23esima in Italia per utilizzo domestico di acqua. Bene, invece, i metri quadri di isole pedonali rispetto al numero degli abitanti: 36esimo piazzamento nazionale.

85) Bari

Bari è all'ottantacinquesimo posto a livello nazionale. Il capoluogo di Regione è tra le prime 10 città per numero di auto circolanti ogni 100 abitanti ed è tra le ultime per numero di alberi su suolo pubblico. Bene, invece, i trasporti.

93) Foggia

In fondo alla classifica Foggia, al 93esimo posto. Male un po' su tutti i parametri. Colpisce quello sul numero delle auto attive in città.

La classifica completa