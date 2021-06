Lecce, i migliori vini d'Italia premiati con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso: l'evento nel chiostro dei Domenicani

Solo tre città in tutta Italia - Torino, Napoli e Lecce, tutte sedi dell'Academy del Gambero Rosso - condividono il piacere (e l'onore) di quest'evento: la premiazione dei vini che hanno ottenuto i Tre Bicchieri. Premiazione che segue ogni anno l'uscita della Guida Vini d'Italia, che in genere si tiene tra novembre e dicembre ma che quest'anno è stato ovviamente rinviato a causa della pandemia.



L'evento - giunto quest'anno alla sua quarta edizione nel Salento e dopo tanti mesi di clausura forzata - ha quindi il sapore di una rivincita, non solo per il mondo enologico: appuntamento lunedì prossimo presso il Chiostro dei Domenicani, affascinante dimora storica sulla via per San Pietro in Lama dove trenta cantine da tutto il Paese riceveranno l'ambito riconoscimento annuale della Guida, dall'etichetta valdostana premiata come Bianco dell'anno a prestigiosi vini toscani, veneti, e via dicendo, ovviamente conditi da prodotti tipici di varie regioni d'Italia.

A dare il benvenuto agli eno-appassionati e alle aziende premiate saranno l'amministratore delegato di Gambero Rosso, Luigi Salerno, e la responsabile dell'Academy Gambero Rosso Lecce, Fiorella Perrone. Ben rappresentata ovviamente anche la Puglia, che nella Guida 2021 ha confermato pressoché tutte le etichette premiate negli scorsi anni e ha visto avanzare il Primitivo Gioia del Colle, tra le new entry.

Straordinarie anche le partnership gastronomiche che accompagneranno la degustazione, dalle ostriche San Michele di Oyster Oasis alla Corba Rossa del Gargano, dai tartufi del Salento di Borgia Tartufi all'anteprima del maestro pasticcere e gelatiere Gianni Martucci con il pasticciotto gelato; tutti da degustare, però, anche i piatti ideati dallo chef Donato Episcopo, già stella Michelin e resident chef del Chiostro dei Domenicani e del company chef della Longino & Cardenal Giorgio Guglielmetti, che per l'occasione realizzerà due diversi tipi di finger food: crostino con burro a latte crudo e acciughe del Mar Cantabrico e croissant con la Paleta de Bellota Admiraciòn

(dalle 18.30 alle 22.30; per info e prenotazioni lecce@cittadelgusto.it, tel. 349.5771660 e 333.76768999).