Arriva il super green pass: controlli e zero tolleranza in Puglia

Nessun problema per un caffè o un pasticciotto in piedi al bancone (dove non servirà neanche essere tamponati ma solo la mascherina), mentre per mangiare una pizza seduti al chiuso o per vedere un film al cinema ci vorrà il super green pass.

In vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio



Da domani (e fino al 15 gennaio) entra ufficialmente in vigore la certificazione verde rafforzata, rilasciata solo alle persone vaccinate o guarite, e tutte...

