“Felice colui che ha trovato il suo lavoro; non chieda altra felicità”. Checché ne pensasse il filosofo scozzese Thomas Carlyle, non tutti riescono a raggiungere la felicità sul proprio posto di lavoro. Anzi, secondo l’Indagine di Sviluppo Lavoro Italia basata su dati Istat e aggiornata al mese di maggio 2024, quasi un italiano su due non è soddisfatto del proprio lavoro. e per più di una ragione.

I numeri

Guardando i numeri, si dice “altamente soddisfatto” il 61,6% dei connazionali: poco più della metà del totale dei lavoratori; percentuale che scende al 58,5% se si prendono in esame i soli lavoratori pugliesi. C’è da dire che il livello di soddisfazione per il lavoro svolto cambia a seconda dell’aspetto che si prende di volta in volta in esame: in Puglia, ad esempio, sfiora l’80% il numero di persone che si dice soddisfatta della distanza tra casa e luogo d’impiego, mentre la soddisfazione tocca i livelli più bassi (non raggiungendo il 40% in nessuna delle sei province pugliesi) se si considera la possibilità di fare carriera, segnale di un mercato del lavoro sostanzialmente stagnante.

Il report, denominato “Soddisfazione per il lavoro svolto”, rileva infatti il gradimento per l’impiego attuale espresso dai lavoratori italiani in base a sette diverse dimensioni (soddisfazione generale, guadagno, opportunità di carriera, numero di ore lavorate, stabilità dell’impiego, interesse per il lavoro svolto, tempi di percorrenza casa-lavoro). Parlando di soddisfazione generale, i lavoratori più felici d’Italia sono quelli che risiedono a Enna (dove ben l’83,5% si dice altamente soddisfatto). Seguono Asti (76,8 per cento), Agrigento (76,2%), Bolzano (75,6%), Crotone (75,2%). Al sesto posto della Top Ten si trova la prima provincia pugliese: Foggia, dove i lavoratori che si dicono molto felici della propria condizione lavorativa sono ben il 74,9 per cento del totale.

Rimanendo in Puglia, dopo Foggia – ma a 42 posizioni di distanza – la classifica vede spuntare Lecce (48esima in Italia), con il 63,7% dei lavoratori molto soddisfatti e poi Bari (59,2%, 74esima). Nella parte bassa della classifica ci sono Brindisi (51,1%, 96esima), Bat (45,7%, alla posizione 104 della classifica generale) e infine Taranto, che con il 44,7% di lavoratori pienamente soddisfatti risulta essere fanalino di coda tra le province d’Italia: posizione numero 107.

Guardando ancora alla Puglia, sono le opportunità di carriera (che non ci sono o sono molto limitate) e il guadagno, ritenuto troppo basso, i tasti dolenti per i lavoratori pugliesi. In tutte le province (con la felice eccezione di Foggia) a non soddisfare è anche il numero di ore lavorato, ritenuto eccessivo e soprattutto non corrispondente alla retribuzione percepita.

Sempre in Puglia, le categorie di lavoratori più soddisfatti della propria condizione sono gli imprenditori e gli amministratori di grandi aziende seguiti da direttori e dirigenti sia di aziende private che del settore pubblico. Anche gli ufficiali delle forze armate hanno dichiarato di avere un livello molto elevato di soddisfazione riguardo al proprio lavoro. Se l’analisi si estende alle classi d’età, tra i giovanissimi (dai 15 ai 34 anni) i più felici sono gli insegnanti seguiti dai medici mentre se si guarda alla sola fascia d’età che va oltre i 55 anni sono i dirigenti d’azienda a trovarsi nelle condizioni lavorative migliori. C’è da dire, però, che livelli di soddisfazione più elevati si registrano in tutte le province pugliesi se si prende in esame il solo campione di lavoratori altamente qualificati, cioè quelli che hanno conseguito un titolo di studio pari alla laurea o superiore.

Altre evidenze interessanti: secondo il report, nella provincia di Asti si registra il più alto livello di soddisfazione per il reddito da lavoro (59,1%), a fronte di una soddisfazione media in Italia del 39,7% rispetto a questa variabile; tra i giovani (15-34 anni) la percentuale è pari al 62,5%, i più soddisfatti sono gli artigiani e gli operai specializzati dell’industria dello spettacolo (100%) e il più alto gradimento si registra nella provincia di Caltanissetta (84,8%). Tra i laureati (e tra persone che possiedono un titolo post laurea) la soddisfazione media è del 65,5% e il più alto gradimento si registra ancora una volta nella provincia di Enna (87,2%) e tra i conduttori di convogli e altri manovratori di veicoli su rotaie e impianti a fune (100%).