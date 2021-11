Lavoro, l'Sos delle aziende: «In Puglia disponibili 27.100 posti ma per un terzo delle offerte senza candidati»

La ripresa economica spinge le offerte di lavoro anche in Puglia. Nel quarto trimestre 2021 le aziende devono colmare 27.120 posti vacanti, ma in quasi un terzo dei casi faticano a trovare candidati. Un allarme che merge dal Rapporto sul lavoro sostenibile della Fondazione per la Sussidiarietà che sarà presentato il 12 novembre nel corso dell'evento «Il lavoro visto dal Sud» nell'aula magna dell' Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

In Puglia è "caccia" a ingegneri elettronici e informatici

L'analisi della Fondazione per la Sussidiarietà, basata su dati Excelsior, segnala che 4.820 posizioni (18%) riguardano dirigenti o figure con elevata qualificazione. Altri 9.130 posti sono per impiegati e funzionari. Le restanti 13.160 posizioni riguardano operai o figure non qualificate. Nel 31% dei casi le imprese faticano a trovare personale, per scarsità di candidati o carenza nella loro qualificazione. Introvabili, in particolare, ingegneri elettronici ed informatici. «La ripresa spinge la creazione di lavoro e anche in Puglia grazie alla storica vocazione produttiva, commerciale e turistica - osserva Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà -. Il lavoro però si sta trasformando: oggi è sempre più un percorso e sempre meno un posto. Tutte le professioni stanno cambiando a ritmi mai visti prima e molte figure specialistiche non si trovano. Lo sviluppo va perciò sostenuto con politiche attive che favoriscano la mobilità e la formazione continua».

Ecco i settori alla ricerca di personale

Oltre due terzi delle offerte (18.220) provengono dai servizi, mentre un terzo (8.900) arriva dall'industria. Circa la metà delle ricerche (49%) riguarda la produzione di beni e servizi, il 20% attività commerciali e di vendita, il 13% figure tecniche e di progettazione, il 12% la logistica, il 3% l'amministrazione e il 3% l'alta direzione. Quasi 7 ricerche su 10 provengono da piccole imprese, fino a 50 addetti. La Puglia si conferma così una regione ad alta vitalità economica nel sud, ma al di sotto dei livelli nazionali. In Puglia a fine 2020 erano al lavoro il 54,3% delle persone fra 14 e 65 anni, ovvero 4 punti sotto la media italiana del 58,4%.