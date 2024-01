Sono 147 le aziende in cui si lavora meglio in Italia: due sono pugliesi. Ecco quali

Sono 147 le aziende in cui si lavora meglio in Italia: e due sono pugliesi secondo la certificazione Top Employers Italia 2024 rilasciata dal top Employer Institute. La certificazione viene assegnata sulla base dei criteri di sei macro aree in ambito Hr, cioé alle società che raggiungono e soddisfano gli standard richiesti dalla HR Best Practices Survey, vale a dire attenzione al benessere del personale e al miglioramento dell’ambiente di lavoro. Due delle aziende certificate in Italia hanno sede in Puglia: si tratta di Borgo Egnazia e Maiora.

Borgo Egnazia

Certificazione anche per Borgo Egnazia la struttura di Savelletri che a giugno ospiterà il G7 del 2024 accogliendo i sette grandi del mondo. Il Borgo si compone di 92 camere o suite dislocate nelle differenti casette tipiche, per la maggior parte strutturate su due piani. Intima e caratteristica, ogni casa è dotata di un curatissimo giardino privato in stile Mediterraneo. Le Case sono 27. Hanno una superfice di 250 mq suddivisi su tre livelli dotate di tutti i comfort. Sono ideali per sei persone ma offrono l’opportunità di ospitare fino a otto persone. Tutti gli ospiti che alloggiano presso le case possono godere dei servizi esclusivi come una governante e un consulente locale e hanno accesso alle restanti aree del resort attraverso dei graziosi vialetti. Ma ci sono anche ristoranti di cui uno stellato, bar e campo da golf. La certificazione: simbolo dell’accoglienza pugliese nel mondo e destinazione turistica di alto livello, dal 2010 propone un concetto di ospitalità e benessere basato su esperienze locali e autentiche, tra tradizione e contemporaneità.

Maiora

Maiora, tra le principali aziende della GDO nel Centro-Sud Italia, presente sul territorio con oltre 530 punti vendita e un team di più di 2400 collaboratori, è ufficialmente certificata Top Employer. Questo prestigioso attestato certifica ufficialmente le politiche HR eccellenti di Maiora, dove lavorare implica anche farlo in condizioni positive e favorevoli per ogni collaboratore. Si tratta di un’ulteriore medaglia al valore per un’azienda pur giovane, che va ad accostarsi al prezioso riconoscimento Equal Salary: Maiora, infatti, è stata anche la prima azienda del Sud, nonché la prima della Grande Distribuzione Organizzata italiana, a ricevere la Certificazione che testimonia parità di retribuzione e opportunità per uomini e donne.

Ecco l'elenco delle aziende certificate per l’Italia:

A.S. Watson,

AB, Acque Bresciane,

Alfa,

Allianz,

Alstom Italia,

Amaris Consulting,

Amazon Italia,

Amplifon Italia,

Angelini Pharma,

Arkema,

Assicurazioni Generali,

AstraZeneca Italia,

Automobili Lamborghini,

Bat Italia,

Baxter Italy,

Becton Dickinson Italia,

Beiersdorf,

Biofarma Group,

bioMérieux Italia,

Birra Peroni,

Bnl Bnp Paribas,

Boehringer Ingelheim Italia,

Bonfiglioli,

Booking.com Italy,

Borgo Egnazia, in Puglia

Bosch Rexroth,

Bper Banca,

Bracco,

Bridgestone,

Canon Italia,

Capgemini Italia,

Carrefour Italia,

Chep,

Chiesi Farmaceutici,

Coca-Cola Hbc Italia,

Collins Aerospace,

Crédit Agricole Italia,

Dana Italia,

Danieli Group,

dentsu,

Ducati Motor Holding,

Edison,

Edp Renewables Italia,

Electrolux Group,

Emilgroup,

Entain,

Esprinet Italia,

Ey,

Ferrari,

Fincantieri,

Findomestic Banca,

FinecoBank,

Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero,

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs,

Generali Group Head Office,

Golden Goose,

Groupama Assicurazioni,

GroupM,

Gruppo Acea,

Gruppo Autostrade per l’Italia,

Gruppo Axa Italia,

Gruppo Cap,

Gruppo Credem,

Gruppo Helvetia Italia,

Gruppo Hera,

Hcl Technologies Italy,

Hsbc Continental Europe, Italy,

Huawei Technologies Italia,

Igt,

Ima,

Ing,

Intellera Consulting,

Intesa Sanpaolo,

Inwit,

Iss Facility Services,

Italdesign,

Italgas,

Iitas Mutua,

Jti Italy,

Jysk Italia,

Kelly Services,

Konica Minolta Business Solutions Italia,

Korian,

Lagardère Travel Retail Italia,

Lavazza Group,

Lefay Resort & Residence,

Leroy Merlin,

Lidl Italia,

Links Management and Technology,

MA Group,

Magnaghi Aerospace Group,

Maiora,

Marazzi Group,

Marriott International,

Mashfrog Group,

MediaWorld,

Medtronic Italia,

Meliá Hotels International,

Metro Italia,

Msd,

Nexi,

Ntt Data Italy,

Obi Italia,

Olympus,

Open Fiber,

Palladium Hotel Group,

Penny Italia,

PepsiCo Italia,

Perfetti Van Melle,

Philip Morris Italia,

Philip Morris Manufactoring & Technology Bologna,

Poste Italiane,

Puma Italy,

Q8,

Rai Way,

Reckitt,

Renantis,

Renault Group,

Rheinmetall Italia,

Rhenus Air&Ocean,

Rhenus Logistics,

Saati,

Saint-Gobain Italia,

Sanofi,

Sap Italia,

Sgb Humangest Holding,

SKS365 Malta Limited,

Smat,

Smurfit Kappa Italia,

STMicroelectronics,

Successori Reda,

Takeda Italy,

Tata Consultancy Services Italia,

TeamSystem,

The Estée Lauder Companies,

The European House-Ambrosetti,

Toyota Motor Italia,

UniCredit,

Verisure Italy,

Volkswagen Financial Services,

Volkswagen Group Italia,

Wabtec Italy,

Whirlpool,

Windtre ,

Wordline,

Würth Italia,

Zurich.