Lavoro, 800 nuovi posti nel settore della sicurezza. Pegaso assume in Puglia/Ecco dove

Nuove assunzioni, Pegaso Security spa: «Cerchiamo altri 800 collaboratori» Per chi è in cerca di un lavoro le occasioni si moltiplicano nel settore sicurezza. Assunzioni a Trani, Molfetta, Andria, Manfredonia e Trepuzzi. «Ormai da tempo noi lavoriamo per la grande distribuzione per quel che riguarda il servizio del caricamento scaffali e per entrambi gli ambiti siamo costantemente alla ricerca di nuovi collaboratori», fa sapere Carlo De Nigris, amministratore Pegaso Security spa. Tutti gli interessatiinviare la candidatura a cv@pegasosecurity.it.

I numeri

I numeri parlano chiaro: «nell’immediato abbiamo bisogno di circa 800 persone – precisa De Nigris – di cui 400 guardie giurate per le varie sedi che abbiamo in Italia, 200 portieri e 200 addetti al servizio scaricamento scaffali». Fondamentale la tipologia di contratto proposto: «offriamo assunzioni continuative – aggiungono dalla Pegaso Security spa - non solo per il periodo estivo. Nonostante ciò, non è semplice trovare le persone che cerchiamo. Attualmente nel nostro organico abbiamo circa mille dipendenti, compresi anche gli operatori fiduciari.

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale ma «non basta – conclude De Nigris – Investiamo costantemente nell’innovazione delle nostre centrali operative ma facciamo lo stesso anche per quel che riguarda la formazione costante degli uomini e delle donne che lavorano in Pegaso Security spa. Le risorse umane sono la nostra vera ricchezza ed è per noi motivo di orgoglio poter offrire nuove occasioni di crescita professionale. Sosteniamo i nostri collaboratori anche con delle agevolazioni economiche; tentiamo di sopperire al contratto di lavoro nazionale di riferimento che, purtroppo, non offre condizioni vantaggiose. Molti preferiscono il reddito di cittadinanza: per questo abbiamo avviato da tempo degli accordi con le sigle sindacali in modo da poter offrire di più a chi lavora con noi. Ci auguriamo che tanti vogliano cogliere questa opportunità e si rivolgano a noi per iniziare un nuovo percorso lavorativo, anche attraverso i centri per l’impiego».

Tutti gli interessati possono far presente la propria disponibilità scrivendo a cv@pegasosecurity.it.