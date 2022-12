Lavoro, in Aqp 635 assunzioni entro il 2026: al recruiting day di oggi oltre 500 ingegneri

Sono stati oltre 500 i giovani ingegneri che oggi hanno partecipato al Recruiting day di Acquedotto Pugliese, organizzato al Politecnico di Bari guidato dal rettore Francesco Cupertino.

L'obiettivo dell'iniziativa è cercare nuove risorse da inserire nell'organico di uno tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato.

Il nuovo piano

Nell'ambito del nuovo piano strategico al 2026 è infatti prevista l'assunzione di 635 persone, secondo un programma di rafforzamento e innesto di nuove competenze tramite programmi formativi e manageriali sviluppati dalla Aqp Water Accademy.

In parallelo sarà attuata l'evoluzione del modello di gestione delle risorse umane con la definizione di nuovi schemi per la valutazione di ogni ruolo organizzativo e il potenziamento dell'utilizzo dello smart working. Parte centrale del progetto prevede anche l'avvio di ulteriori collaborazioni con le università del territorio e internazionali, per permettere lo sviluppo dei talenti e la promozione di competenze diffuse a beneficio di tutti i dipendenti.