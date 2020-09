Laricchia: «A Emiliano non servono accordi con noi»

«Non ci sono le condizioni per un accordo. Emiliano ha la sua maggioranza, non serve un accordo. Non è un sistema proporzionale. A qualsiasi momento di confronto istituzionale non ci siamo mai sottratti, lavoreremo però sulle proposte serie». Così Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 stelle, commentando con i cronisti l'esito elettorale, in merito ad un tavolo programmatico di Emiliano con gli altri candidati alla presidenza della Regione.



«Dai risultati vedo che il voto disgiunto non c'è stato. Tutta l'Italia parlava della Puglia, si osava invitare i nostri elettori a votare Emiliano e non me. C'è stata un'ingerenza importante», prosegue Laricchia. «Probabilmente non sono riusciti ad entrare nel nostro elettorato - ha aggiunto - ecco perché per noi è importante poter giungere nelle case di tutti con le nostre comunicazioni e farli appassionare alla vita politica».



In serata però lo stesso Emiliano ribadiva: uno sbaglio non fare alleanze.

«Ha vinto Conte, il governo è uscito rafforzato dalle elezioni pugliesi»: Lo ha detto a Maratona Mentana su La 7 il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. «Conte - ha aggiunto - aveva chiara l'idea che dovessimo fare le alleanze tra Pd e M5S anche in Toscana, in Puglia». Un errore politico non fare l'alleanza, ha ribadito Emiliano.

Ultimo aggiornamento: 22 Settembre, 00:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA