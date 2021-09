L'appello di Abdol, giovane afgano che fa il cuoco ad Alberobello. «Mia moglie e mia figlia sono a Kabul e rischiano la vita. Aiutatemi a farle arrivare in Puglia»

«Mia moglie e mia figlia, sono in Afghanistan, aiutatemi a portarle in Italia». Abdol Khaleq Fayazi è un giovane afghano di 28 anni, da più di 10 anni trapiantato in Puglia - ora vive ad Alberobello, dopo brevi soggiorni a Bari e Putignano - dove lavora e studia alla scuola alberghiera per diventare chef. Dopo il ritorno dei talebani cerca disperatamente il modo per far arrivare in Italia le persone che più ama al mondo, sua moglie e sua...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati