L'intervista/Vendola dopo il caso Di Gioia: «La Regione ormai casa dei trasformisti. Il Pd prenda le distanze dal governatore»

«Ho trovato sconcertante l'ultima piroetta politica di Di Gioia, l'insostenibile leggerezza del suo permanente saltellare da uno schieramento all'altro, fino alla scandalosa dichiarazione di voto per il partito razzista di Matteo Salvini. Umanamente prima che politicamente ne sono colpito e turbato. So bene che è forte e antico l'istinto a salire sul carro del vincitore, ma quel vincitore, cioè la Lega, è un predicatore di odio e di paura ed è una minaccia per la convivenza e la democrazia».«Emiliano spesso cerca di mettere l'abito buono a cose cattive, cerca cioè di nobilitare politicamente quella pratica poco nobile che si chiama trasformismo. E non si rende conto che così facendo ferisce il centrosinistra, ne sfigura l'anima e il progetto, ne mina la credibilità. Oggi in Regione Puglia è difficile capire cosa sia diventata la politica».«Diciamo che, per igiene della politica, avrebbero dovuto accadere le tre cose contemporaneamente: che aspetta Di Gioia a dimettersi? Che aspetta il governatore a dimetterlo? Che aspetta la coalizione a difendere il proprio onore?».«Emiliano spesso mette in scena la retorica dell'ascolto ma è pura fiction. La sua azione politica e amministrativa è frutto di improvvisazione, di convenienze del momento, di gusto per il gioco d'azzardo, di dipendenza patologica dai social network: così supplisce a quell'evidente vuoto di progetto per cui non si sa quale sia, al di là del folclore, l'idea di Puglia che propone per il futuro».«È vero. Ricordo il contesto. Con le politiche del 2013 il mio assessore al Bilancio, Michele Pelillo, era diventato deputato. Sostituirlo non era facile, considerando l'enorme fatica di contrastare quell'assalto alla diligenza che, nelle sessioni di bilancio di fine anno, vedeva una maggioranza trasversale di consiglieri regionali impegnati a drenare denaro pubblico per interessi particolari, corporativi, clientelari. Con l'opposizione ferma e responsabile di Rocco Palese e con la competenza tecnica di Di Gioia abbiamo governato le finanze regionali senza deragliare dai doveri della buona amministrazione: dico una verità certificata dalla Corte dei Conti. Ma l'ingresso di Di Gioia in giunta non si trasformò mai in una apertura a destra, nonostante che io (a causa di una sciagurata legge elettorale) non godessi di una vera maggioranza in Consiglio. Neppure l'Udc, che pure premeva, entrò nella mia maggioranza, nonostante i buoni rapporti con il compianto Totò Negro. E infine: tutto si può dire del mio decennio al governo della Puglia, tranne che puzzasse di trasformismo o di cedimenti alla destra».«Il mio pensiero, ridotto all'osso, è questo: il centrosinistra si è suicidato negli anni del renzismo, che è stato una variante fulminante e subito fulminata del blairismo. Ma la sinistra di governo in tutto il mondo ha faticato a comprendere come stesse maturando, nelle viscere della crisi economica mondiale, una nuova dirompente questione sociale che, insieme alla questione ambientale, chiedeva una nuova narrazione: il contrario della subalternità al liberismo. Quella subalternità ha regalato i ceti medi e il nuovo sottoproletariato delle periferie al rancore dei populisti e alle suggestioni dei sovranisti. In questo contesto il caso Emiliano ha una sua peculiarità: tutta interna alla storia del trasformismo delle élite meridionali».«Credo che oggi la priorità sia battersi contro i razzisti e i fascisti nelle elezioni europee, e in quelle amministrative. Poi si dovrà fare il punto e capire che fare per il bene della nostra terra. Non c'è nulla di definito e di certo, a cominciare da chi candidare allapresidenza della Regione. Il Pd candiderà Emiliano? Proporrà le primarie? Cercherà un candidato alternativo? Vedremo...».«Noi dobbiamo innanzitutto far vivere un progetto forte e leggibile di Puglia della solidarietà e dei diritti, dell'innovazione e dell'accoglienza. Questo è il tema, non i posizionamenti dei vari pezzi del ceto politico».«La mia esperienza alla Regione Puglia si è conclusa nel 2015. E sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in dieci anni».«Le primarie sono nate come uno strumento per restituire il centrosinistra al suo popolo, per battere le oligarchie di partito e non arrendersi al cattivo realismo di chi pensa che per vincere occorre camuffare la propria identità. Oggi rischiano di essere un giocattolo nelle mani dei trafficanti di consenso clientelare».