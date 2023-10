Dopo l’allarme di un mese fa e la prospettiva concreta che la Puglia mancasse la Borsa Internazionale del Turismo 2024 per assenza di fondi, arriva il dietrofront della Regione . Gli uffici sono infatti al lavoro per reperire le somme necessarie alla programmazione turistica del nuovo anno: non solo fiere ma anche comunicazione, rapporti con i compratori e il cosiddetto prodotto turismo. Ma per prima cosa, l’ormai prossimo appuntamento di febbraio a Milano con la Bit , mecca dei tour operator italiani e stranieri e appuntamento immancabile nell’agenda dei buyers internazionali.

L'assessore



La rassicurazione arriva dall’assessore regionale al Turismo Gianfranco Lopane, che rompe gli indugi e anticipa quanto sarà annunciato tra qualche giorno, ossia il superamento delle difficoltà legate ai due fattori concomitanti che avevano fatto tremare la Puglia: il cambio dei criteri di spesa nella nuova programmazione europea (che escludono turismo e cultura) e le risorse statali Fsc, tutt’ora bloccate nonostante le innumerevoli sollecitazioni al governo arrivate dalle Regioni. «La Puglia nel 2023 non si è sottratta ad alcuna fiera - spiega Lopane - era tutto parte della programmazione 2022 che ci ha permesso di finanziare le iniziative legate al turismo. Il calendario 2023 ha potuto contare sul budget appostato sul Po fesr 2014-2020 azione 6.8, che ci ha permesso di partecipare a una ventina di fiere per l’Italia e il mondo tra cui la Bit di Milano, ma anche Berlino, Dubai, Marrakech, per un totale di circa 2 milioni di euro. Il tutto è stato concordato con il partenariato degli operatori e poi eseguito nel 2023. Il problema - prosegue Lopane - si poneva invece per il 2024, poiché i nuovi fondi comunitari non prevedono più spese legate a turismo e cultura . E le risorse dell’Fsc (Fondi di Sviluppo e coesione), con cui speravamo di farvi fronte, sono ancora ferme a Roma». Lopane non intende svelare il dettaglio del salvadanaio da cui arriverà il denaro ma assicura che la soluzione sarà ufficializzata nelle prossime ore: «La Regione Puglia si farà carico di destinare gli utili necessari a una programmazione che resterà alta e qualificata- conclude l’assessore - E sì, andremo alla Bit. Ma il tema non riguardava solo la Borsa, che è una fiera anche abbastanza istituzionale, quanto piuttosto l’impegno profuso in questi anni per garantire alla Puglia il 13% del Pil sostenendo il settore a tutto tondo. Si tratta di cifre importanti - chiosa Lopane - non certo dei 300mila euro che Fdi ipotizzava di reperire con un veloce setaccio del bilancio regionale». L’assessore non replica invece sulla vicenda legata allo stand pugliese al Meeting di Rimini, in cui PugliaPromozione avrebbe pagato gli spazi a peso d’oro: «Si rischia di fare confusione tra annualità e comunque ogni evento ha la sua specificità» conclude Lopane.

La cultura