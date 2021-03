La Puglia resta zona gialla Ma l'Iss rilancia l'allarme: «Verso il peggioramento»

Almeno per il momento, la Puglia resta gialla. Ma la conferma di un quadro dalle misure allentate non va interpretata come una promozione, tutt'altro, visto che i contagi continuano ad aumentare e gli indicatori destano ancora molta preoccupazione.

Lo dice anche il monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità: il rischio è moderato ad alta probabilità di progressione. C'è da non abbassare il livello di guardia, come sanno bene i sindaci, che si preparano a fronteggiare il rischio assembramenti da weekend, e in molti casi non sono esclusi nuovi provvedimenti a livello comunale proprio al fine di scoraggiare gli affollamenti nelle piazze o davanti a bar e ristoranti.

E sono proprio i titolari dei locali ad aver accolto con sollievo la notizia della conferma della zona gialla per la Puglia: in questo modo, infatti, anche per la prossima settimana sarà possibile il servizio ai tavoli almeno fino alle 18. Poi, sarà consentito l'asporto fino alle 22. Confermata anche la possibilità di spostarsi da un Comune all'altro, ma restando sempre nell'ambito regionale. Confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma, con il governo che ha varato il nuovo Dpcm in vigore da oggi fino al 6 aprile, non si esclude di anticipare alle 20 l'orario d'inizio del coprifuoco in caso di peggioramento dei contagi.

Secondo il monitoraggio dell'Iss, l'indice Rt della Puglia è pari a 0,93, mentre l'incidenza per 100mila abitanti è di 169,73. La conferma di un peggioramento della situazione arriva anche dal bollettino quotidiano, con gli attuali positivi che sono saliti a 34.250 (è un dato che è cresciuto sette volte negli ultimi otto giorni).

Il tasso di positività è del 13,46%, comunque in leggero calo rispetto al 14,3% di giovedì. Ma dei 1.418 nuovi positivi su 10.530 tamponi, continua a preoccupare la situazione della provincia di Taranto, che fa registrare altri 273 casi in un solo giorno. Per l'area jonica sta per volgere al termine un'altra settimana molto complicata sul fronte contagi: i 123 nuovi positivi di martedì erano più che raddoppiati mercoledì (248), e giovedì avevano addirittura toccato quota 334. Restando al bollettino di ieri, il maggior numero di contagi ha riguardato ancora una volta la provincia di Bari (610), ma molto alto è anche il dato del Salento, con 198 nuovi positivi. Altri 169 a Foggia, 64 a Brindisi, 93 nella Bat, e poi tre casi di residenti fuori regione. e 8 casi di provincia dalla residenza non nota.

Ci sono stati altri 19 decessi: 9 nella provincia di Bari, 3 nella provincia di Taranto, 2 nel Salento e altrettanti nella Bat, uno a testa per Brindisi e Foggia, e un residente fuori regione. Il numero complessivo delle vittime sale così a 4.072.

A livello nazionale, con il superamento della soglia dei 3 milioni di contagiati dall'inizio della pandemia e quella tragica e simbolica dei 100mila morti che si avvicina inesorabilmente, l'Italia va verso un'ulteriore stretta che il governo potrebbe imprimere già la prossima settimana. La Campania passa in zona rossa, Friuli Venezia Giulia e Veneto in arancione, e decine di province e città si ritrovano con restrizioni molto simili al lockdown del marzo scorso. Vanno innalzate le misure in tutto il Paese riducendo al massimo la mobilità, ripetono gli scienziati, ed è necessario agire a livello locale con restrizioni «al massimo livello» perché le varianti del virus stanno facendo schizzare la curva dei contagi, portando l'Italia nel pieno della terza ondata. Il monitoraggio settimanale del ministero della Salute conferma il peggioramento della situazione, certificato anche dai 24mila casi giornalieri: l'Rt torna sopra l'1 dopo sette settimane ed è in peggioramento per la quinta settimana consecutiva, le terapie intensive sono sotto stress e aumentano i ricoveri in 9 regioni, l'incidenza «si sta rapidamente avvicinando» alla soglia di 250 casi a settimana per 100mila abitanti e in cinque regioni e province autonome (Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Bolzano e Trento) è già stata superata.

