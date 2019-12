La Puglia maglia nera per spesa farmaceutica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oronzo MartucciI buoni risultati ottenuti negli ultimi anni dalla Regione Puglia per quanto riguarda l'assolvimento dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e i risparmi consolidati nella gestione del servizio sanitario in presenza di un sottofinanziamento nazionale, che dal 2010 in poi ha dovuto fare i conti anche con il Piano di rientro imposto dal governo, non hanno permesso sinora alla Regione Puglia di lasciare il posto di ultima della classe tra le Regioni italiane per quanto riguarda la spesa farmaceutica.Già nell'ottobre scorso, la sezione pugliese della Corte dei conti nell'emettere il giudizio di parifica sul Rendiconto 2018 aveva segnalato lo sforamento consistente della spesa farmaceutica come una criticità da tenere sotto controllo. I dati del report dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) che ha tra gli altri compiti di monitorare l'andamento della spesa farmaceutica nazionale e regionale, ha fatto emergere nel periodo gennaio-agosto 2019 che la Puglia ha speso il 19,26% del fondo sanitario nazionale assegnatole, con uno scarto consistente rispetto a quella programmata del 14,85% per la spesa farmaceutica convenzionata (cioè garantita attraverso le farmacie) e per gli acquisti diretti (farmaci utilizzati nelle strutture sanitarie pubbliche o prescritti direttamente dagli operatori delle stesse dopo i ricoveri o per terapie di competenza). È vero che tutte le Regioni hanno sforato il tetto di spesa programmato del 14,85% con l'eccezione del Veneto (14,84% certificato), la Valle d'Aosta e le province Autonome di Trento e Bolzano, ma l'Emilia Romagna si è attestata al 15,47%, il Piemonte al 15,52 e la Lombardia al 15,63, con uno sforamento contenuto sia in termini percentuali che di spesa assoluta. La Puglia, al contrario, guida il drappello di testa delle regioni spendaccione, facendo peggio anche della Basilicata (19,11% e secondo posto assoluto nella classifica degli sforamenti) dell'Abruzzo (19,09), della Sardegna (18,85) della Calabria (18,62%) e della Campania (18,31).In Puglia lo scostamento tra la spesa farmaceutica programmata (14,85%) e quella reale (19,26%) nei primi 8 mesi dell'anno è stato di 222 milioni di euro circa. A fronte di una assegnazione di 5miliardi e 28 milioni circa del fondo sanitario per il periodo gennaioagosto 2019, la spesa farmaceutica complessiva sarebbe dovuta essere non superiore a 746milioni 676mila euro (14,85%) ed è stata di 968 milioni 609mila euro (19,26 del totale).Nel governo della spesa farmaceutica convenzionata a fronte di un tetto programmato del 7,96% del fondo sanitario attribuito, la Puglia ha sforato sino all'8,04% con uno scostamento assoluto di appena 4 milioni di euro, passando da 400 milioni a 404 milioni circa. La performance peggiore nella spesa convenzionata è stata registrata dalla Campania, seguita dalla Puglia, con al terzo e al quarto posto Abruzzo e Calabria. Tutte le altre Regioni e le province autonome sono rimaste nel tetto del 7,96%. La spesa farmaceutica convenzionata netta in Puglia è stata di 377 milioni di euro nei primi 8 mesi del 2019, con un risparmio di 4,5 milioni (1,2%) rispetto allo stesso periodo del 2018. Nello stessi periodo però, le compartecipazioni a carico dei cittadini è cresciuta dell'1%, passando da 90 milioni e 90mila euro a 90milioni e 964mila euro (più 874 mila euro in cifra assoluta). Per quanto riguarda la spesa farmaceutica per acquisti diretti, a fronte di una percentuale di spesa programmata del 6,89%, la Puglia è arrivata all'11,22%, con uno scostamento in termini assoluti di 218 milioni di euro circa.