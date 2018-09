La Puglia (con pizzica e taralli) sfila in California

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paese di Sannicola il prossimo 7 ottobre sarà presente a San Francisco all'interno della grande parata Italian Heritage Parade, che quest'anno celebra i 150 anni: rappresenterà la Puglia.Una volta si chiamava Columbus Day, oggi si chiama Italian Heritage Parade, una grandissima parata italiana che ha luogo nel quartiere italiano di San Francisco chiamato North Beach. Lo scopo è far conoscere e celebrare la cultura italiana ed italo-americana ospitando ogni anno vari gruppi, clubs e regioni che partecipano con carri, gruppi marcianti e quant'altro.Quest'anno per la prima volta sarà presente la Puglia con Sannicola e grazie ad una sannicolese doc, Alessandra Chimienti, di 28 anni. Bella, solare, grintosa e con quegli occhi tra il verde e l'azzurro che tanto ricordano il mare del Salento, è lei che da qualche anno porta alto il nome del suo paese e del Salento in California. Tutto inizia quando Alessandra, dopo una laurea da 110 e lode, decide di emigrare in California per imparare meglio l'inglese. «L'inizio è stato tutt'altro che facile dice Alessandra -. Senza parlare bene l'inglese e senza conoscere nessuno è stata dura inserirsi in questa nuova comunità ed imparare la nuova cultura. Per di più, sentivo sempre la nostalgia della mia terra. Ho deciso così di cambiare le cose e di creare un network per tutte quelle persone che, come me, avessero lasciato la Puglia per trasferirsi in California ma senza smettere di sentirne la mancanza».Nasce così il gruppo dei Pugliesi in California. Prima due poi dieci, cento, ora sono in 200. «Più che un semplice gruppo - continua Alessandra -, è diventata una vera piccola comunità pugliese in California. Ci aiutiamo, ci sosteniamo, ci conosciamo tutti. Per il gruppo organizzo molti eventi a tema pugliese, tramite i quali cerco di far sentire a casa i membri ed allo stesso tempo cerco di tenere vive le tradizioni pugliesi e di diffonderle anche qui in California». Nascono così i PizziCali, Pizzi da pizzica e Cali da California, gruppo musicale di pizzica che lei insegna a tutti così come insegna la danza e a suonare il tamburello. Organizza La sagra te lu paese tou dove riesce pure a far degustare le specialità sannicolesi. E ora il più grande risultato: l'Italian Heritage Parade, grazie anche alla collaborazione del Comune Sannicolese che ha realizzato tutte le bandiere che sfileranno nella parata, due bandiere di Sannicola, quattro bandiere della Regione Puglia e quattro bandiere italiane.«Quest'anno ho deciso di partecipare con il gruppo dei Pugliesi in California e di rappresentare la Puglia in grande scala spiega Alessandra -. Da quello che ho potuto scoprire parlando con gli organizzatori, che si sono dimostrati molto interessati, sembrerebbe che questa sia la prima volta che la Puglia fa la sua apparizione nella parata. Ogni anno più un milione di persone si presenta ad assistere a questo evento, il quale viene pubblicizzato tramite social media, internet, tv e giornali». Saranno presenti 70 carri che rappresenteranno varie realtà italiane, tra cui l'originale carro dei Pugliesi in California. «Il gruppo dei Pugliesi in California sarà introdotto da un'Ape Piaggio, una lambretta ed una vespa, tutte d'epoca, che trasporteranno le bandiere della Puglia, di Sannicola e dell'Italia. A seguire ci sarà un Pick up nero che trainerà un rimorchio sul quale ci saranno i PizziCali a suonare la pizzica. Il rimorchio sarà decorato a festa ed avrà connotazioni simboliche della regione, come ad esempio la vigna e l'uva. A seguire il trailer ci sarà un gruppo di ballerine che indosseranno i costumi tipici da pizzica e che balleranno e sfileranno creando delle coreografie. Tramite questo carro conclude Alessandra Chimienti - fatto di persone semplici, ballerine pronte ad imparare,v eicoli caratteristici e musica tradizionale, vorrei davvero che la Puglia fosse rappresentata in tutta la sua forza, bellezza, semplicità e che lasciasse il segno in questa parata che per troppo tempo non l'ha vista partecipe. Non sarà un carro sfarzoso e luccicante, ma sarà un carro vero, pieno di orgoglio e tradizione».