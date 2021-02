La Puglia è terz'ultima nel ciclo vaccinale Zona gialla, ore decisive

Le dosi sono poche e la campagna vaccinale va a rilento: secondo il rapporto Gimbe, in Puglia solo l'1,08% della popolazione ha completato il ciclo a oltre un mese dall'avvio, la media italiana è dell'1,36%. La Puglia risulta essere terz'ultima, fanno peggio solo Abruzzo e Calabria, la prima è l'Emilia Romagna con l'1,89% dei residenti che hanno già ricevuto la prima e seconda dose. E intanto, con una diversa interpretazione dell'ordinanza del ministro Speranza, che obbligava la zona arancione almeno al 15 febbraio, la Puglia potrebbe passare in zona gialla già da lunedì. Queste ore saranno determinanti per una decisione definitiva.

In Puglia, l'84% dei sieri è stato inoculato agli operatori sanitari, l'8% agli ospiti delle Rsa e un altro 8% a operatori non sanitari. Con il rallentamento degli approvvigionamenti imposto da Pfizer, la Puglia, da un paio di settimane circa, sta dando priorità ai richiami. Lo si evince dai dati delle inoculazioni effettuate, ad esempio, il 3 febbraio: su 4.730 vaccini somministrati nell'arco delle 24 ore, 4.018 hanno riguardato l'inoculazione della seconda dose e solo 712 sono state le nuove vaccinazioni. Un rallentamento dei nuovi vaccinati dovuto anche al taglio delle dosi imposto a gennaio da Pfizer e che proseguirà sino a metà febbraio. Secondo il report datato 3 febbraio, sono 45.681 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e seconda dose del siero: in provincia di Bari, le persone immuni al Covid sono 13.693, nella Bat 3.932, nel Brindisino 4.071, in Capitanata 7.998, in provincia di Lecce 9.385 e nel Tarantino 6.602.

Il numero di prime somministrazioni è, invece, di 75.613, complessivamente, quindi, sono stati inoculate 121.294 dosi. Ieri l'assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha confermato che, nei prossimi giorni, saranno immunizzati gli odontoiatri. «Il vaccino Moderna è arrivato - ha chiarito Lopalco - e come cabina di regia regionale abbiamo dato delle indicazioni precise, cioè abbiamo fornito a ciascuna Asl gli elenchi di tutti gli odontoiatri e degli assistenti di studio che si sono già iscritti alla piattaforma e che avranno la precedenza in questa vaccinazione. Si può partire subito. Chiunque, tra coloro che fanno parte di queste categorie, non si è ancora prenotato e voglia farlo, è pregato comunque di prenotarsi. Andrà in coda rispetto a chi si è prenotato prima ma sicuramente non gli sarà negata la vaccinazione». La fase 2, invece, inizierà con gli over 80enni, da lunedì dovrebbero essere aperte le prenotazioni. Non è ancora chiaro se saranno le Asl a contattare gli anziani, come in un primo momento annunciato da Lopalco, oppure se chi ne ha diritto dovrà dare l'adesione online. Quel che è certo è che saranno impiegati anche i medici di famiglia, come prevede la bozza del Protocollo d'intesa tra governo, regioni e organizzazioni sindacali.

Intanto c'è attesa per le decisioni del Comitato tecnico-scientifico sui colori delle regioni a partire dalla prossima settimana. L'ordinanza del ministero della Salute Roberto Speranza aveva disposto la zona arancione per la Puglia - e anche per l'Umbria, la Sicilia, la Sardegna e la Provincia Autonoma di Bolzano - fino al 15 febbraio. Ma una diversa interpretazione dell'ordinanza, legata alla possibilità che tra le due settimane di zona arancione necessarie prima di passare in giallo possano essere considerate anche quelle antecedenti la settimana in corso, fanno sperare in minori restrizioni. La giornata di oggi diventa decisiva per una scelta definitiva, ma di certo si sa che in Puglia, così come d'altra parte in molte regioni italiane, l'indice Rt è sceso. Bisognerà poi valutare anche tutti gli altri indicatori decisivi per la collocazione delle regioni in zona rossa, arancione o gialla. In caso di passaggio al giallo, da lunedì ci si potrà spostare negli altri Comuni - ma sempre all'interno della stessa regione - mentre bar e ristoranti potranno effettuare servizio ai tavoli fino alle 18.

