La Puglia è arancione ma sotto osservazione: cosa dicono i 21 indicatori

Appiattire la curva, migliorare le performance, irrobustire la rete sanitaria, rispettare ed eventualmente ampliare le restrizioni. Con un solo obiettivo: evitare il declassamento. «Non è una pagella», s'affrettano quasi ogni giorno a tranquillizzare tanto dal ministero della Salute quanto dall'Istituto superiore della Sanità. Ma per le Regioni tale resta: una pagella, gialla, arancione o rossa a seconda della crescente valutazione di rischio. Oggi il nuovo report dovrebbe spostare dalla fascia a più basso impatto a quella intermedia chi - Veneto, Friuli ed Emilia Romagna - già ieri ha peraltro varato le prime misure all'insegna della stretta; e la Campania potrebbe persino fare il doppio salto, da gialla a rossa. Ma la Puglia? È in fascia arancione e lì dovrebbe restare. Almeno per ora: tutte le regioni sono costantemente sotto osservazione, ma per la Puglia il concetto si carica di ulteriore senso, sempre un po' in bilico. Innanzitutto perché la pressione sugli ospedali e il rischio di saturazione dei posti letto diventano ora dopo ora più concreti, tangibili: il cruscotto di dati dell'Agenas (l'Agenzia regionale per i servizi sanitari nazionali) spiega che in Puglia il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 28%, a un soffio dalla soglia critica del 30%; i posti letto negli altri reparti Covid sono invece occupati per il 40% (e l'asticella è fissata proprio a quella percentuale dai parametri nazionali). In tal senso va interpretata anche la recente mossa della Regione, che ha rispolverato il piano ospedaliero da 3.062 posti letto. Un segnale, innanzitutto alla task force romana.



La cosiddetta capacità di resilienza dei sistemi sanitari è d'altro canto una voce cruciale nel report di ministero e Iss. Ed una quella che forse più di ogni altra inchioda la Puglia. Le scelte su giallo, arancione e rosso sono indirizzate dai 21 indicatori-sentinella: la nuova rilevazione, l'ultima disponibile, prende in esame la settimana che va dal 26 ottobre al 1 novembre. I dati sono trasmessi dalle stesse Regioni alla cabina di regia nazionale e successivamente aggregati ed elaborati. La mappatura a tre colori dell'Italia è stata definita sulla base del precedente report (dati della settimana 19-25 ottobre): è perciò possibile misurare le oscillazioni soltanto nell'arco di tempo 19 ottobre-1 novembre.

L'ultimo quadro sintetico segna in rosso tre macro-indicatori su dieci. Nel dettaglio: la quantità di tamponi positivi, escludendo gli screening e il re-testing (in sostanza il tampone bis sullo stesso soggetto; il trend settimanale dei casi; e quello dei focolai attivi. I 21 indicatori sono suddivisi in tre aree di riferimento. La prima riguarda la «capacità di monitoraggio», e perciò il set di dati richiesti e trasmessi a Roma: nessun intoppo, proprio come nella precedente settimana.

Il secondo capitolo ruota attorno a «stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari», e qui si cominciano a vedere le criticità: cerchiati in rosso il numero di casi riportati al ministero negli ultimi 14 giorni; il tasso di riproduzione (Rt a 1,56: indica quante persone può contagiare in media un soggetto infetto, in un dato arco di tempo); la percentuale di probabilità - in entrambi i casi decretata oltre il 50% - di occupazione oltre le soglie critiche dei posti letto in terapia intensiva e nelle aree mediche ordinarie.

Terza macro-area è la «capacità di processo accertamento diagnostico, indagine e gestione contatti», perciò tamponi, tracciamento, individuazione delle catene di contagio: in rosso la già citata portata dei tamponi positivi esclusi screening e re-testing; rispetto alla settimana precedente, migliorano i numeri relativi alle figure destinare al contract tracing e al monitoraggio dei contatti stretti; rientra, almeno per ora, l'allarme su «i casi di infezione per cui sia stata effettuata regolare indagine epidemiologica con ricerca contatti stretti sul totale di nuovi casi», la percentuale sale al 92% e l'indicatore si tinge col semaforo verde.

Ieri Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, ha riunito in videoconferenza i governatori: confronto a tutto campo, con un punto balzato al vertice dell'agenda. E cioè: occorre raffreddare subito la pressione sugli ospedali, curando il più possibile i pazienti Covid a domicilio. E in serata il nuovo corso ha preso forma con l'incarico dato dal ministro Francesco Boccia al commissario Domenico Arcuri di «attivarsi, d'accordo con Regioni e Comuni, e mettere a disposizione il più alto numero possibile di Covid Hotel per ridurre la pressione sui reparti ospedalieri e curare i contagiati senza sintomi gravi che hanno difficoltà a restare in isolamento domiciliare». L'obiettivo è un Covid hotel in ogni provincia.

