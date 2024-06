Hanno deciso di andare a votare lontano da casa, per la prima volta. E hanno votato in modo diverso rispetto al resto d'Italia. È l'esercito degli studenti fuorisede. Hanno avuto la possibilità, per la prima volta nella storia del Paese, di andare al seggio nel luogo dove studiano e quindi vivono. Un'opportunità voluta dal governo di Giorgia Meloni, che però è stato clamorosamente bocciato dai ragazzi. Tutta un'altra storia, infatti, la scelta dei giovanissimi. Tra gli studenti Alleanza Verdi Sinistra raccoglie addirittura il 40,35%. Poi il Partito Democratico, con il 25,47%, Azione con il 10,21% e il Movimento 5 Stelle con il 7,84% delle preferenze. Appena 588 voti per Fratelli d'Italia (3,37%) e sole 93 preferenze per la Lega (0,53%).

La bolla dei fuorisede è un'Italia che vota in modo diverso. Sarà che sono quasi tutti ragazzi del Mezzogiorno che hanno deciso di votare al Nord. Sarà che l'aria che si è respirata nelle ultime settimane negli atenei - i presidi forse più sensibili alla contestazione nei confronti di Israele per i fatti di Gaza - lasciava intravedere un mondo studentesco nuovamente spostato a sinistra. Hanno votato in 17.442. Era necessario prenotarsi con anticipo, per spostare il nome dalle liste elettorali. Al momento della scelta, però, si erano assicurati la possibilità di recarsi alle urne in 23.734, di questi 4.107 provenienti dalla Puglia, la regione con più fuorisede (seguita da Sicilia, Campania e Calabria).

L'analisi

Sono i giovani che lasciano il Sud per cercare fortuna negli atenei del Centro-Nord. Basti pensare che a Bologna hanno votato in 3.394, a Bari in 36. E nonostante qualche difficoltà, quale ad esempio il fatto di dover votare necessariamente nel Comune capoluogo di regione, alla fine per molti è andata bene lo stesso. «Qui a Roma - racconta Valeria Villani, tarantina iscritta a La Sapienza - è andato tutto per il verso giusto. Il seggio era all'interno della stessa università e gli scrutatori erano molto gentili. È stato semplice». È una di quelle ragazze, e ragazzi, che hanno dipinto un'Italia diversa con la matita elettorale. «La vittoria della sinistra me l'aspettavo. Bastava fare un giro negli atenei per capire che sarebbe finita così». Giulia Grasso, brindisina emigrata a Perugia (qualche mese fa aveva dedicato la laurea triennale, conseguita a Bari, agli studenti che non ce l'hanno fatta, con un post diventato virale), ci scherza: «Magari adesso non ci faranno più votare». Ma è una battuta, ovviamente. «Per votare alle Politiche - racconta - ho fatto 22 ore di pullman, tra andata e ritorno per esercitare un diritto. Il fatto di poter andare al seggio nella città dove si studia è una grande testimonianza di civiltà». Ha vinto la sinistra perché - secondo Giulia - i giovani sono più attenti ad alcune tematiche, come l'ambiente, rispetto agli adulti e quindi hanno premiato alcuni partiti che hanno sentito più vicini».

«Ho colto subito l'occasione, datami dall'istituzione, che mi ha permesso di votare nella mia città universitaria, anche perché il voto è da sempre l'espressione democratica di un Paese europeista. Ritengo che una sempre più consistente partecipazione degli elettori possa dare più forza al risultato finale delle votazioni» racconta invece Jacopo Ingrosso, di Alezio, votante a Torino, dove studia ingegneria al Politecnico (sono oltre 2.300 i soli salentini iscritti a questo ateneo). «Sono curioso e mi appassiona seguire la politica perciò mi aspetto anche un supporto positivo da parte dei nostri deputati al Parlamento europeo, cercando di ribadire quegli equilibri che, in un Paese moderno come il nostro, servono», dice. Eppure qualche problema c'è stato. «Io non sono riuscito a votare», dice Gianmarco Antifora, biscegliese che studia a Bologna. «Abbiamo scoperto qualche giorno prima che ci serviva la tessera elettorale cartacea, mi è stata spedita dalla mia famiglia ma non mi è mai arrivata». «Possibile - commenta - che non basti un certificato digitale?». Anche perché Gianmarco avrebbe anche fatto ritorno a casa con un aereo last minute domenica mattina ma era stato cancellato dalle liste elettorali di Bisceglie e non avrebbe potuto votare. «Sono rimasto in un limbo e non ho votato. Ci sono rimasto male, perché ci credevo». Magari la prossima andrà meglio, si dice con un pizzico di delusione.

L'esperimento, però, sembra nel complesso riuscito. I fuorisede che hanno votato nella propria città adottiva sono stati relativamente pochi (in tutto sono 591mila gli italiani che studiano altrove), hanno votato a sinistra - dipingendo un'Italia che si muove in modo diverso -, e hanno esercitato un diritto nel corso di un appuntamento elettorale ancora una volta segnato da un forte astensionismo. «Ma io - raccontano tutti i ragazzi interpellati - sarei andato a votare lo stesso, anche se avessi dovuto fare venti ore di autobus». E questa è la cosa più bella, in un'Italia che per la prima volta ha permesso agli studenti fuorisede di votare.