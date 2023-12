«L’Unione Europea è qui per voi». Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, ha concluso così ieri a Caserta un incontro con gli adolescenti del Forum Giovani e del Consiglio comunale per ragazzi della città. Oggi sarà invece in visita a Lecce , dove prenderà parte a un convegno su Next Generation Eu e sfide dell' Unione europea organizzato dalla Prefettura insieme con Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, del Pnrr e della Politiche di coesione.

Al convegno - che si terrà dalle 10 nel Salone degli specchi - parteciperanno anche Pina Picierno, vicepresidente dell'Europarlamento, e poi parlamentari europei e nazionali salentini, le principali autorità provinciali, i sindaci dei Comuni della provincia ed esponenti delle organizzazioni sindacali e di categoria.

Il convegno



Al centro del confronto, le opportunità del Pnrr e, più in generale, del Next Generation Eu. Il governo italiano è impegnato nell'accelerare con la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr, nei giorni scorsi c'è stato il via libera per la quarta rata all'Italia e presto si entrerà nel vivo per la quinta.

Ieri Metsola ha visitato la Campania e in particolare Caserta. In mattinata è stata alla Reggia per una breve visita al museo patrimonio Unesco nell'ambito di un tour istituzionale nel Sud Italia. «Wow» ha detto appena è scesa dall'auto davanti all'ingresso principale. «È bellissima, ritornerò insieme ai miei figli». E chissà che non possa dire lo stesso di Lecce oggi e magari prenotare un tour, questa volta non istituzionale, nell’intero Mezzogiorno. Metsola, con la vice-presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, eurodeputata casertana, e con il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, ha scoperto in piazza Vanvitelli, davanti al municipio, una targa in memoria di Ernesto Rossi, nato a Caserta, che con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni scrisse dal confino fascista il manifesto di Ventotene, testo fondativo dell'Unione europea. Poi il già citato incontro con i giovani.

Le frasi