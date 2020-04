La fase2 a piccoli passi Ipotesi delle riaperture per aree e regioni

Ultimo aggiornamento: 09:23

Francesco G. GIOFFREDIA ripescare il criterio, già ipotizzato e mai del tutto tramontato, in serata è il ministero dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli: «Si può ragionare su una regionalizzazione delle riaperture, nelle regioni che hanno meno persone positive è più facile tracciare i contatti». La fase2 dell'emergenza coronavirus è un cantiere, ed è sempre più terreno di dibattiti accesi. O di scontri. Su governo e task force di esperti è del resto incessante il pressing di Regioni e categorie produttive: da entrambi le parti si levano sempre più numerose e fragorose voci che invocano un alleggerimento del lockdown, già prima del 4 maggio. Finora Giuseppe Conte ha sposato in toto la linea della cautela e del rigore suggerita dagli scienziati, perché l'obiettivo cardine è squadernare al momento opportuno un «piano nazionale per la fase2, per ripartire in massima sicurezza», valido per tutti, e per tutto il Paese, seppur con qualche sfumatura territoriale. E il piano, proprio per lanciare un segnale tangibile agli aperturisti, verrebbe più che abbozzato già a metà settimana. Anzi: si parla persino d'una vera e propria presentazione. Di più: nonostante sembri tramontata quasi del tutto l'ipotesi di un nuovo round di ripartenze dal 27 aprile per settori produttivi (moda, automotive, cantieri), il premier potrebbe concedere qualche deroga. La ripartenza dal 4 maggio dovrebbe comunque riguardare tutte le attività produttive, con l'eccezione almeno all'inizio di bar, ristoranti, negozi di parrucchiere e ovviamente discoteche, teatri, cinema. Anche per gli spostamenti individuali la fine del lockdown sarà più cauta. E potrebbe essere cadenzata per fasce d'età, con maggiori restrizioni per le persone più anziane.Intanto però tra le Regioni le fibrillazioni sono sempre più palpabili. E le parole di Patuanelli alimentano qualche speranza. Michele Emiliano non sta giocando, per una volta, a spallate col governo: in Puglia i contagi sono sotto controllo, la curva è sempre più piatta, e insomma ci sarebbero tutte le condizioni per iscriversi al club delle aperture-pilota. La ricetta che propone però il governatore pugliese è una via di mezzo: «Un decreto legge che copra le scelte delle Regioni, almeno le macro-decisioni», in modo da poter allentare una parte delle restrizioni. In sostanza: il governo dovrebbe dare delle linee guida, spetterebbe poi alle Regioni proporre osservazioni ed eventuali deviazioni. «Fermo restando - spiegano dalla Regione - che qualsiasi decisione deve sempre essere avallata dalla scienza». È quanto si sta sforzando di fare in Puglia proprio Emiliano: Pierluigi Lopalco, epidemiologo a capo della task force scientifica della Regione, ha preso in mano le redini del confronto con le categorie produttive. Ha già incontrato i balneari, così accennando alcune proposte per la riapertura in sicurezza dei lidi; altrettanto farà - insieme con assessori e dirigenti - in settimana, quando vedrà Confindustria e le altre associazioni di categoria. Insomma: un piano pugliese, da declinare secondo le indicazioni nazionali.Nuovi tavoli (in video) di confronto tra governo e Regioni ci saranno a strettissimo giro. Per discutere, anche, dei test di massa: tema funzionale alle riaperture, nonostante la patente di immunità sia al momento opzione lontana. C'è però da capire quali sono i test ritenuti certificati e validi da ministero della Salute e Istituto superiore della sanità.Ma ci sono altri punti, roventi, di contatto e confronto tra governo e Regioni: s'infiamma sempre più il dibattito sull'idea, a quanto pare prevalente nel governo, di mantenere anche a maggio limitazioni agli spostamenti tra regioni. Il veneto Luca Zaia, con riferimento alla chiusura dei confini minacciata dal campano Vincenzo De Luca, afferma: «Non è Nord contro Sud, è Sud contro Nord». La ratio, secondo il governo, sarebbe evitare che si riaccendano focolai di contagio o che arrivino in regioni finora risparmiate. Perciò, azzarda il ministro Francesco Boccia, nel piano del governo per la fase2 sarà concessa alle Regioni l'autonomia da loro invocata limitatamente alla possibilità di introdurre misure più restrittive, non per allentare i divieti. Qual è su questo la posizione di Emiliano? L'orientamento è di non impedire gli ingressi in Puglia da altre regioni. Anche perché, letta in prospettiva, sarebbe l'ultima esiziale mazzata al turismo, che proprio grazie ai lidi balneari proverà a risalire timidamente la china. Conte, comunque, sabato lo ha spiegato a chiare lettere ai governatori: la priorità è implementare gli ospedali Covid, rafforzare l'assistenza territoriale e accelerare con l'app per tracciare i contagiati. Solo a queste condizioni, e con una curva docile dei contagi, sarà possibile candidarsi a ripartenze un po' più anticipate degli altri.© RIPRODUZIONE RISERVATA