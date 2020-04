La fase2 a piccoli passi: dai parenti in mascherina resta l'autocertificazione

Ultimo aggiornamento: 09:49

Avanti, ma con giudizio e tanta circospezione. In serata Giuseppe Conte irrompe nelle case degli italiani e annuncia le basi (sofferte, intinte nella massima cautela) della fase2: dal 4 maggio cadranno alcune restrizioni, ma a piccoli passi, per step. E sempre con la stessa stella cometa: il distanziamento sociale, la prudenza, il divieto tassativo di assembramenti, le mascherine. Necessarie, tra una settimana, anche per andare a trovare un parente. Il premier sbuca in tv dopo una giornata ancora una volta convulsa, trascorsa nel tritacarne di riunioni, videoconferenze e tormentate scelte, perché il timore - anche ieri più volte sbandierato dal premier - è che un minimo errore possa far schizzare di nuovo la curva dei contagi verso l'alto. «Se ami l'Italia, mantieni le distanze», è lo slogan sfornato per la fase2 da Conte.Un tentativo, anche, per far digerire agli italiani la lenta progressività del piano (nazionale: senza scaglionamenti territoriali): «Mi rendo conto che molti di voi dopo settimane di rinunce e privazioni vorrebbero un allentamento delle restrizioni. Potremmo affidarci al risentimento, alla rabbia, prendercela con chiunque ci capiti a tiro, con i familiari, col governo, con l'Europa, la politica, la stampa. Oppure potremmo fare un'altra scelta: scacciare via la rabbia e pensare a cosa ciascuno può fare per risollevare la comunità e consentire una più rapida ripresa».Il piano, che troverà piena sostanza e dettaglio nel decreto, è cadenzato su tre gradini. Il primo scatta il 4 maggio, quando riapriranno tutte le attività manifatturiere, i cantieri (una parte dei quali ripartirà già oggi: solo quelli di pubblica utilità) e il commercio all'ingrosso funzionale alle prime due filiere, «col presupposto che tutte le aziende rispetteranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro». Poi il 18 maggio tocca al commercio al dettaglio, a mostre, musei e biblioteche. Terzo step il 1° giugno: torneranno a lavorare bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, centri massaggi. Insomma, le attività più a rischio - secondo le tabelle elaborate da task force e Inail - perché implicano un più stretto contatto umano. Tuttavia, ricorda Conte, già dal 4 sarà possibile per bar e ristoranti effettuare servizio da asporto (oltre che a domicilio, già previsto in pieno lockdown).Sopravvive l'autocertificazione («difficile abbandonarla», probabilmente per gli spostamenti da un comune all'altro, e proprio il capitolo della mobilità resta il più sensibile. Dal 4 maggio sarà possibile far visita ai parenti, ma non saranno permesse le riunioni di famiglia e sarà comunque richiesta la mascherina. Resta il divieto di spostamento al di fuori della regione, «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», «ma comunque - rassicura Conte - consentiremo il rientro nei luoghi di residenza». Poteri ai sindaci di disporre «la chiusura temporanea di specifiche aree» dove non sia possibile rispettare il divieto d'assembramento. Via libera a parchi e giardini pubblici, «con eventuali misure per contingentare gli ingressi» e il già citato potere del sindaco di chiudere. L'attività sportiva sarà consentita anche lontano da casa, ma rispettando la distanza interpersonale di 2 metri. Gli atleti in senso stretto potranno ripartire con gli allenamenti da 4 maggio (per gli sport individuali) e dal 18 (per le discipline di squadra). Ancora niente celebrazioni religiose, ma «dopo una fitta interlocuzione, il comitato tecnico-scientifico era molto rigido», disco verde per le cerimonie funebri, tuttavia potranno prendervi parte «solo i congiunti, sino a un massimo di 15 persone, con funzione svolta all'aperto, mascherine e distanziamento sociale».Complessivamente, sarà necessario un ripensamento del trasporto pubblico, Conte lo ammette, ma il cammino appare evidentemente in salita. Allo stesso modo, la scuola è l'altro terreno scivoloso: già in mattinata il premier aveva annunciato che in classe si sarebbe materialmente tornati a settembre. Ieri ha giocato a carte scoperte: «È complicato far convivere il diritto all'istruzione e la tutela della salute. C'è il rischio elevatissimo di scatenare l'innalzamento della curva di contagio se, almeno in questa fase, riapriamo le scuole. Avremmo una nuova esplosione in una o due settimane e non possiamo permettercelo, anche perché l'età media del corpo docente è forse tra le più elevate d'Europa». D'altro canto, insiste il premier allargando l'inquadratura, è «difficile programmare l'evoluzione scientifica» verso una cura o un vaccino. È la più volte rimarcata «convivenza col virus». Tradotto: per ora, la fase2 è innervata di cautela, riaperture col freno a mano tirato e politica dei piccoli passi. Provando a bilanciare contenimento dell'epidemia e spinta al sistema economico.© RIPRODUZIONE RISERVATA