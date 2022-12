Ormai siamo al rush finale e per sostenere la candidatura della chiesetta di San Pietro in Samaria di Gallipoli come “Luogo del cuore” del Fai , scendono in campo tutti gli amici del Salento. Per votare al concorso del Fondo ambiente italiano ci sono ancora pochi giorni: la campagna termina infatti il 15 dicembre. Poi si conoscerà il vincitore e quest’anno, per la prima volta, sul podio (provvisorio) c’è un monumento pugliese da salvare: la chiesetta dei Samari mantiene salda la seconda posizione ormai da mesi e aspira a conquistare la prima. Le speranze sono concrete: il monumento, al momento tutto da recuperare, ha ottenuto 18.635 voti e solo una manciata di preferenze (circa 400) la separa dal primo classificato, il museo dei Misteri di Campobasso, che invece ne ha totalizzati poco più di 19mila.

Il Premio



La posta in gioco è alta e la delegazione Fai del Sud Salento, che ha sostenuto la candidatura, ha già centrato un primo obiettivo. In palio ci sono, infatti, dei soldi che serviranno per restaurare i monumenti scelti dal pubblico: 50mila euro andranno al primo classificato, 40mila euro al secondo (al momento sarebbe Gallipoli) e 30mila al terzo, che è l’antica fonderia di campane Achille Mazzola a Vercelli. Facendo i dovuti scongiuri, la chiesetta di Gallipoli dovrebbe rimanere sul podio, ma l’ambizione è arrivare primi.

I Vip



La raccolta firme è andata avanti tutta l’estate ed ha coinvolto enti, associazioni, eventi di tutti i tipi. Tra i firmatari a sostegno della candidatura della chiesetta di Gallipoli ci sono Giuliano Sangiorgi e Antonio Caprarica, ma anche salentini di adozione come Catena Fiorello e volti noti non salentini come Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa, Stefania Rocca, i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Franco di Mare. Ma ora che il tempo stringe e ogni voto è ancora più prezioso, gli “amici del Salento” scendono in campo con un appello al voto che fa bene al territorio.

Andrea Delogu, conduttrice televisiva e scrittrice, che trascorre le vacanze nella casa della nonna, a Tuglie, non ci pensa un attimo e si schiera: «La chiesa dei Samari è un monumento meraviglioso che deve essere tutelato, deve essere rimesso a nuovo, deve essere ristrutturato e ridato alla sua bellezza originale. Sarebbe meraviglioso che questo potesse accadere nel minor tempo possibile e con l’aiuto di tutti noi. Quindi è bello ed è importante poter fare la nostra parte: Votiamo!». Anche gli sportivi sono chiamati a fare la loro parte. Un appello ai tifosi del Lecce (ma non solo a loro), lo lancia il presidente della squadra, Saverio Sticchi Damiani: «Invito tutti i salentini, ma soprattutto i tifosi del Lecce, a stringersi ancora una volta al nostro territorio esprimendo il propria preferenza per la chiesetta dei Samari di Gallipoli. La crescita del territorio passa anche da piccole grandi conquiste come quella della riqualificazione di un bene di tutti».

Sulla chiesetta dei Samari il Comune di Gallipoli ha già impegnato 30mila euro del proprio bilancio, ma in ballo c’è un progetto di ristrutturazione completa da 400mila euro. «La renderemo fruibile, un museo a cielo aperto», assicura il sindaco Stefano Minerva. E il contributo del Fai potrebbe essere la ciliegina sulla torta. Per votare basta un clic sul sito del Fai, all’indirizzo www.fondoambiente.it.

Fa il tifo per la Puglia anche la cantante Paola Turci, che nel Salento viene spesso per vacanza ed ha girato anche un videoclip a Porto Cesareo: «Tutto il mondo conosce la Puglia e in particolar modo il Salento come perla rara e preziosa del nostro Paese e del mondo intero. Io – dice - sono fortunata perché ho molti amici salentini e con loro ho avuto il privilegio di vedere tutta la Puglia da nord a sud, ma certamente il Salento è qualcosa di prezioso con tutte le sue bellezze paesaggistiche e architettoniche che vanno salvate e valorizzate». Fa il tifo per il Salento anche la travel blogger Manuela Vitulli, autrice del libro “Viaggio sentimentale in Puglia”: «Sono barese, ma avendo metà famiglia salentina sono da sempre fortemente legata anche al Salento. E so bene che la sua bellezza non risiede solo nel mare. Ecco perché tengo particolarmente alla tutela e alla valorizzazione dei tesori salentini, in primis la chiesa dei Samari, un luogo dal valore inestimabile che col nostro aiuto potrà tornare alla sua bellezza originale. Votiamo e supportiamo questo luogo del Fai».