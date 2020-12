Chiama i carabinieri: «Venite, devo raccontarvi una cosa». Ma l'anziano, 89 anni, aveva solo bisogno di compagnia. L'idea dopo aver sentito una storia simile in tv

Chiama i carabinieri dopo la notizia appresa in tv: “ho qualcosa da raccontarvi” e i militari accorrono, ma l’anziano 89enne di Torre Santa Susanna aveva bisogno di compagnia. Era stato preso dallo sconforto dopo aver ascoltato, da un servizio in tv, di un ultranovantenne nel Bolognese che aveva chiamato i carabinieri il giorno di Natale perché era solo, chiedendo un po’ di compagnia.

E il nonnetto torrese ha pensato bene di fare anche lui una telefonata in caserma, certo che qualcuno gli avrebbe dato ascolto. Dall’altro capo, nel pomeriggio di ieri, 26 dicembre, un militare ha appreso di un anziano che richiedeva un intervento poiché aveva necessità di raccontare una vicenda che l’aveva visto coinvolto. È così partita una pattuglia composta dai militari del Nucleo Radiomobile di Francavilla Fontana che hanno contattato l’anziano annunciando il loro arrivo. Una chiamata in un giorno di festa da parte di un anziano, poteva lasciar presagire qualsiasi cosa, inclusa la solita truffa che viene perpetrata spesso soprattutto a persone sole.

Una volta giunti nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato l’anziano in attesa e contento di vederli. Non c’era un fatto di cronaca ad attenderli ma lo stesso desiderio di vicinanza e calore umano che il vecchietto del Bolognese aveva ricevuto il giorno prima da altri uomini in divisa, anche loro chiamati per un momento di convivialità in un giorno di festa. Vicino al camino, l’89enne di Torre ha raccontato agli uomini in divisa di essere vedovo da due anni e di sentirsi molto solo. Subito sono affiorati i ricordi fino ai tempi del servizio di leva svolto tanti anni fa presso il 4° Reggimento Artiglieria di Mantova. Ha anche mostrato foto dell’epoca e raccontato framme

