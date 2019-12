La bozza del Decreto Taranto: sgravi fiscali e screening gratis

Ventuno articoli suddivisi in 6 macroargomenti: misure urgenti a tutela del lavoro, di sostegno all'attività economica, per il completamento delle infrastrutture, per la tutela della salute e dell'ambiente, a favore dell'università, della ricerca e dell'innovazione e, in generale, a sostegno dell'area di Taranto. Screening gratuiti per le diagnosi precoci di malattie legate all'inquinamento, sgravi fiscali totali per le assunzioni degli esuberi dell'ex Ilva, un nuovo Sin e, soprattutto, un fondo di 50 milioni di euro a disposizione denominato 'Fondo di solidarietà Lavoratori ex Ilva in Amministrazione straordinaria destinato alla riqualificazione e alla mobilità professionale, nonché al reinserimento occupazionale.



Il Cantiere Taranto voluto dal premier Giuseppe Conte prende forma e si cercano le coperture per tutta l'impalcatura. La bozza del provvedimento va in una direzione che può essere così sintetizzata: riconversione e incentivi. Il governo giallorosso - con varie puntate nel capoluogo jonico: dal presidente del Consiglio al segretario del Pd, partito maggior alleato, Zingaretti - aveva più volte spiegato come, parallelamente al negoziato con Mittal, occorreva instaurare un percorso. Magari complementare al Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo del 2015. Le fondamenta del Cantiere Taranto sono quindi in questo nuovo decreto che è ancora in fase di valutazione tecnica e politica. Insomma, non è detto che il varo del provvedimento arrivi già questa settimana, anche se farlo prima di Natale potrebbe avere una carica suggestiva.



Il pacchetto era nato da una richiesta precisa del presidente del Consiglio dopo la sua giornata tarantina in cui aveva dialogato un po' con tutte le parti in causa. Subito dopo aveva chiesto ai titolari dei dicasteri di portare delle proposte, ciascuno per la sua competenza, per trasformare l'economia. Per non renderla più quindi dipendente dalla grande industria. Adesso, emerge lo scheletro del decreto su cui si sta lavorando. Una quota di esuberi uscirà certamente dallo stabilimento siderurgico. Al di là del piano industriale su cui si troverà la quadra, questo appare certo.



Non saranno i 4.700 proposti da ArcelorMittal ma comunque ci saranno. A partire dai lavoratori che già sono rimasti in carico alla gestione commissariale dell'ex Ilva, circa 1.600, e aggiungendo i futuri fuoriusciti dovuti alla riconversione della fabbrica, si stanno studiando diverse ipotesi compresa quella di incentivare, con un bonus, chi dovesse accettare un nuovo lavoro lontano da Taranto e quella di rafforzare gli incentivi per i lavoratori a usufruire dell'assegno di ricollocazione. Prevista anche la rivalsa dell'Iva per le imprese creditrici nei confronti dell'amministrazione straordinaria. Sembrerebbe ci sia la possibilità di stanziare anche risorse (5 milioni in due anni) per aiutare il comune di Taranto nella demolizione delle strutture abusive della Città Vecchia e un fondo per la valorizzazione delle bande e delle orchestre della città. Si prevede anche di destinare al Comune la quota dell'Imu sui capannoni di competenza statale. In questa bozza, si prevede la creazione di un Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la prevenzione delle malattie sul lavoro, con un finanziamento di 9 milioni l'anno per tre anni: si chiamerebbe Tecnopolo del Mediterraneo.



Capitolo porto: il bacino dei circa 500 lavoratori ex Tct che attendono la piena operatività del nuovo operatore portuale Yilport sono tuttora inseriti nell'Agenzia per la somministrazione del lavoro e per la riqualificazione professionale: si sta pensando di prorogarla fino al 2022. Inoltre, per il governo sarà decisivo completare le infrastrutture nella Zes - la Zona economica speciale - che hanno subito rallentamenti per problemi di autorizzazioni o sequestri. La mobilità verde è un altro settore su cui si vuole puntare utilizzando linee ferroviarie dismesse mentre per supportare le tradizioni del territorio danneggiate dalle crisi siderurgica potrebbe arrivare infine un finanziamento ad hoc. Ultimo aggiornamento: 12:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA