La svolta tropical su xylella: «Nel Salento mango e avocado al posto degli ulivi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mango e avocado al posto degli ulivi, nei terreni del Salento colpiti dalla xylella fastidiosa. È questa l'ultima proposta, in un susseguirsi di indicazioni di ogni genere che continuano ad interessare l'emergenza, avanzata nel corso della quarta audizione tenuta alla Camera dei deputati per l'indagine conoscitiva legata alla diffusione del batterio killer. L'idea di trasformare gli uliveti salentini in terreni per la coltivazione di frutti tropicali giunge da Luigi Catalano, presidente della Società di ortoflorofrutticoltura italiana (Soi). All'incontro di ieri a Roma hanno preso parte anche Domenico Bosco, Società Entomologica italiana(Sei); Michele Perniola, Società italiana di agronomia (Sia); Maria Lodovica Gullino, Società italiana di patologia vegetale(Sipav). «È necessario studiare le aree infettate per capire innanzitutto quali coltivazioni potrebbero essere inserite senza essere attaccate dalla xylella. In pratica le piante malate dovrebbero essere sostituite da altre specie in grado di ridare un futuro lavorativo e di reddito agli agricoltori. E, visto il successo riscontrato dalle coltivazioni di mango e avocado in molte aree della Sicilia e della Calabria, la frutta tropicale- secondo l'esperto- potrebbe essere una buona alternativa anche nelle zone della Salento».Una trasformazione del paesaggio che avrebbe connotazioni di natura, non solo ambientale, ma anche culturale, in un territorio, come quello delle province di Brindisi, Taranto e Lecce, flagellato dall'avanzata della malattia, ma che ancora riconosce nell'olivicoltura un settore identitario. Dalla Soi, successivamente, viene anticipato che la soluzione avanzata, e quindi l'apertura a coltivazioni non prettamente tipiche della zona, sarebbe condivisa anche da altri enti che hanno partecipato ieri all'audizione alla Camera. «Una proposta apprezzata anche dagli esperti delle altre società, visto che secondo il mondo della ricerca, per combattere la xylella l'unica soluzione è consentire al territorio infetto di convivere con il batterio non essendo ormai più eradicabile o trovare altre coltivazioni che non vengano attaccate dal batterio».Nel corso dell'audizione gli esperti hanno ricordato altre due cause che stanno contribuendo a non fermare l'avanzata: l'incuria del territorio e il premio comunitario disaccoppiato per l'ulivo, l'assegnazione dell'aiuto unico aziendale sganciato dalla produzione e quindi indipendente dalla quantità dei raccolti annui. «Quel che serve ora è una visione a 360 gradi, in grado di ridisegnare questi territori per uno sviluppo che non venga intralciato ulteriormente dalla xylella, anche perché questo batterio- conclude Catalano - coinvolge mandorlo e ciliegio che sono due colture che vedono la Puglia sempre al primo posto in Italia. Altrimenti si rischia la desertificazione». Non sono mancate, anche ieri alla Camera, poi, le comparazioni tra l'emergenza che sta caratterizzando il Salento e le altre zone dove la presenza della xylella, è stata già accertata da tempo, come gli Stati Uniti. «Si tratta di problema complesso ma, tutto sommato, affrontabile. Proprio come è accaduto in California dove è arrivato il cugino del nostro batterio si possono mettere in pratica metodi per una convivenza futura, sebbene la coltivazione delle olive nelle zone infette, così come quella della vite in quei territori Usa, è verosimilmente un miraggio»: così Maria Ludovica Gullino, che fa emergere le difficoltà, anche future, che si appresta a vivere il Salento nel portare avanti le attività legate all'olivicoltura.Conferma la necessità di continuare con le buone pratiche contro il batterio killer degli ulivi il deputato dei Cinque Stelle Giuseppe L'Abbate, relatore dell'indagine conoscitiva: «Dagli auditi è emersa chiaramente la necessità di procedere con metodi altamente ecocompatibili per sopprimere la popolazione del vettore del batterio, la cosiddetta sputacchina, come sfalci e lavorazioni del terreno. La tecnica migliore è risultata la discatura che permette di macinare la vegetazione dove il vettore prolifera con un interramento adeguato che non danneggia, però, l'apparato radicale degli alberi di olivo».