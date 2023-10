Per i giovani del Sud «il tempo rischia di fermarsi». Stanco di elencare cifre drammatiche sul Mezzogiorno, puntualmente ignorate, l’Istituto di statistica prova con un’immagine forte a riassumere la difficile e allo stesso tempo assurda condizione di chi è giovane nel Mezzogiorno. Da un lato è “merce rara” e quindi risorsa preziosa. Nello stesso tempo è lasciato a un destino di marginalità che gli inibisce di diventare adulto e di dare un pieno contributo alla società tutta, «non solo di quella meridionale», come sottolinea l’Istat consapevole della palpebra pesante che accompagna ogni analisi sul Sud.

I numeri



I numeri, ovviamente, non mancano. Il focus dell’Istat dal titolo “I giovani del Mezzogiorno : l’incerta transizione all’età adulta” snocciola dati demografici e sociali su un territorio che ha gli indicatori peggiori fra tutte le regioni europee su disoccupazione , partecipazione al lavoro, divario di genere, giovani che non studiano e non lavorano e sul tasso dei laureati. Ma i numeri non sono semplicemente raccolti in grafici e tabelle, sono lì a supporto di un messaggio, in linguaggio tecnico, che l’Istat affida ai decisori politici: «La traslazione dei tempi di formazione di un proprio nucleo affettivo e della prima procreazione rischia di interferire con il ciclo biologico della fertilità e di alimentare il cosiddetto “inverno demografico”». Tradotto: se si abbandonano i giovani del Sud a un destino precario, resteranno tra le mura dei genitori fino a un’età in cui sarà difficile anche avere un figlio, aggravando il già noto collasso demografico in cui è precipitata l’Italia.

I giovani