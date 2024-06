Joe Biden è partito per la Puglia, l'arrivo in tarda serata per il G7. Ieri l'abbraccio al figlio Hunter (condannato). Il video

Ieri l'abbraccio con il figlio Hunter, dopo la condanna, oggi la partenza per la Puglia, dove arriverà in tarda serata. Giorni caldi per Joe Biden, e non solo per i trenta gradi che troverà a Brindisi in serata. Il presidente degli Stati Uniti d'America è partito nel primo pomeriggio alla volta della Puglia, dove da domani si terrà il G7.

Prima della partenza, ieri, la condanna per Hunter, il figlio del presidente Usa. E' stato condannato per tutti e tre i capi d'accusa nel processo a suo carico per l'acquisto e il possesso di una pistola mentre faceva uso di droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware. E' la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Il First Son rischia fino a 25 anni di carcere. La data per la sentenza di condanna non è stata ancora stabilita.

Prima della partenza per la Puglia, l'abbraccio tra padre e figlio.