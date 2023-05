Formazione, finanziamenti nazionali per gli Istituti tecnici superiori pugliesi. Ecco a cosa servono

Sono 106 i milioni di euro arriveranno alla Puglia per potenziare l'offerta formativa del sistema ITS, quello relativo agli istituti tecnici superiori. Gli istituti pugliesi sono stati più volte premiati nei monitoraggi nazionale di Indire per i dati sul placement dei diplomati e la qualità dei percorsi proposti anche in termini di attrattività, reti, innovazione tecnologica ed organizzazione.

Tra le Regioni con i finanziamenti più alti

Le risorse nazionali, pari a 700 millioni di euro, sono state attribuite alle Regioni seguendo una serie di criteri: 10% di quota fissa a tutte le regioni italiane: 40% in base al numero degli iscritti e 60% in base al numero dei diplomati. I finanziamenti più alti sono andati in Puglia e in Lombardia.

Le dichiarazioni

«Con questa decisione viene premiata la strategia di sostegno al sistema degli ITS che la Regione Puglia ha intrapreso ormai da tempo insieme a sindacati, parti datoriali e sistema della formazione – ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - abbiamo fatto numerosi sforzi per formare risorse umane, con altissimo profilo di specializzazione nei settori strategici della vita produttiva del territorio, incentivando e promuovendo i percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma offerti dagli Istituti Tecnici Superiori».

«Ci abbiamo creduto fin dall’inizio e il tempo ci ha dato ragione. Sono molto soddisfatto del risultato pugliese nel riparto delle risorse nazionali per gli ITS Academy - ha dichiarato Sebastiano Leo, assessore regionale all'Istruzione - oltre cento milioni di euro per potenziare queste scuole ad alta specializzazione tecnologica che rappresentano la principale alternativa di formazione terziaria non universitaria».

La storia degli ITS

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) sono nati per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche e sono lo strumento attraverso il quale formare figure professionali di alto livello, dotate di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo, offrendo ai giovani l’opportunità di inserimento nel mercato del lavoro.