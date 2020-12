Vaccini Pfizer, i tir partiti dal Belgio: entro sabato le prime 505 dosi in Puglia

Le prime 505 dosi destinate alla Puglia sono partite dal Belgio ieri in tarda serata a bordo dei tir, arriveranno prima a Roma, allo Spallanzani, e poi a Bari il 26 dicembre. Resteranno per qualche ora conservate a -80 gradi nelle celle frigorifere del Policlinico, centro hub regionale, per poi essere trasportate negli altri cinque ospedali punti di riferimento per ogni provincia: Riuniti di Foggia, Dimiccoli per la Bat, Perrino a Brindisi, Santissima Annunziata a Taranto e Fazzi a Lecce. Domenica 27 dicembre i primi 505 vaccini anti Covid della Pfizer verranno somministrati al personale sanitario scelto e agli anziani delle Rsa: sarà il primo banco di prova della campagna vaccinale di massa che entrerà nel vivo probabilmente dal 7 gennaio, quando i pugliesi che si sottoporranno alla profilassi saranno circa 94mila.



È quasi pronto il piano della Regione Puglia, ma i dettagli verranno decisi oggi durante una riunione alla quale parteciperanno anche i prefetti pugliesi e le forze dell'ordine: sì, perché con l'arrivo delle dosi di vaccino sarà indispensabile elaborare anche un protocollo di sicurezza per evitare furti, atti vandalici e qualsiasi evento che possa mandare all'aria il programma. I vaccini saranno praticamente scortati e osservati a vista, in questo momento probabilmente è il bene più importante e, quindi, potrebbe fare gola. D'altronde, quello dei furti di farmaci non è certo una novità e siccome non sono permessi passi falsi anche la sicurezza dovrà essere massima. Di questo si discuterà oggi tra Regione, responsabili Asl, prefetti e forze dell'ordine.



Come detto, sono in tutto 505 le dosi destinate alla Puglia per il Vaccine Day del 27 dicembre: la cabina di regia istituita presso la Regione Puglia coordinerà l'intera campagna. Delle 505 dosi, 105 sono state riservate alla provincia di Bari e 80 a testa nelle altre cinque province. I destinatari delle vaccinazioni del 27 dicembre, come da indicazioni della Protezione civile nazionale, saranno una rappresentanza di tutti gli operatori sanitari pugliesi e degli ospiti delle Rsa. Una volta concluso il Vaccine Day la vera e propria fase1 della campagna di vaccinazione anti-covid inizierà nei primi giorni di gennaio, quando arriveranno i primi lotti delle 94mila dosi.

La Regione Puglia, martedì scorso, ha costituito una Cabina di regia per l'attuazione del piano di vaccinazione anti-Covid, la task force e dovrà «assicurare il supporto tecnico-scientifico»; «fungere da interfaccia unica regionale con la struttura del Commissario straordinario per l'Emergenza»; «garantire la pianificazione e il coordinamento»; «predisporre le indicazioni tecnico-scientifiche sulla conduzione della campagna vaccinale e livello regionale»; «coordinare i Nuclei operativi aziendali»; «monitorare l'andamento della campagna vaccinale». La Giunta Emiliano ha nominato Michele Conversano coordinatore della Cabina di regia. A livello provinciale, i direttori generali delle Asl dovranno, entro domani, creare i Nuclei operativi aziendali.



Nella prima fase, i vaccini verranno effettuati da 230 operatori sanitari, successivamente la Regione si avvarrà anche dell'aiuto degli operatori reclutati dalla Protezione civile. «La macchina è pronta assicura Vito Montanaro, direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia domenica anche la Puglia parteciperà a questa importante giornata». L'aspettativa della svolta è anche nelle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Sarà un Natale diverso - dice - ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi». Per il premier l'obiettivo «è arrivare a 10 o 15 milioni di cittadini sottoposti a vaccinazione per avere un impatto significativo. Dovremmo arrivarci ad aprile». «Un rifiuto di massa è un'ipotesi residuale, se sorge il problema vedremo», aggiunge il premier, che ritiene non serva una vaccinazione obbligatoria.



Dal Belgio giovedì sera, in tutto, per l'Italia sono partite 9.750 dosi iniziali, dirette allo Spallanzani. I restanti vaccini raggiungeranno le destinazioni via terra con un impegno complessivo di 60 autoveicoli e circa 250 militari. Nella seconda fase della campagna, non appena disponibili i vaccini delle altre aziende le Forze Armate li trasporteranno in tutta Italia. L'hub principale per lo stoccaggio delle dosi sarà l'aeroporto di Pratica di Mare, da dove partiranno per raggiungere i 21 sub Hub, strutture militari dislocate in tutte le Regioni che garantiscono le necessarie misure di sicurezza. Da qui partiranno per essere consegnati ai siti di somministrazione. Il piano nazionale prevede l'utilizzo di 11 aerei, 73 elicotteri e oltre 360 autoveicoli. Pfizer ha assicurato che nella settimana dal 28 dicembre arriveranno altre 450 mila dosi per l'Italia.

