Quando parliamo di musica, di solito pensiamo a hobby, divertimento o passatempo. Eppure, quello della musica è anche un settore economico, con diversi segmenti di business che producono sviluppo, generano indotto e livelli occupazionali importanti. Purtroppo non esistono per questo settore studi che siano periodicamente aggiornati: l’ultimo - il Rapporto Italia Creativa, realizzato da Ernst & Young e da Siae - risale al 2017 ed ha censito 169.000 addetti tra artisti, occupati in attività concertistiche, lavoratori della discografia e lavoratori indiretti vari, tipo discoteche, sale da ballo, vendita di supporti audiovisivi e così via.

Recentemente è stato pubblicato il rapporto “Io sono cultura”, realizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere - secondo il quale il totale del valore aggiunto prodotto nel 2022 dal più ampio Sistema Produttivo Culturale e Creativo, con i suoi effetti moltiplicatori sull’economia, è di ben 271,9 miliardi di euro (il 15,9% dell’economia nazionale), mentre operano in tale settore 1.490.738 addetti, con un incremento del 3% sul 2021, a fronte di un +1,7% a livello nazionale.

I dati



Da aggiungere che proprio il settore “musica” ha - secondo tutti i maggiori esperti - i maggiori margini di crescita. Previsioni confermate in particolare da questo dato: l’Italia è all’undicesimo posto nel mercato mondiale della discografia (nel quale ha un costante trend di crescita) con un fatturato nel 2022 di 370 milioni e 4.500 addetti, con i quali si interfacciano 67.000 artisti ed autori.

Molti non immaginano dimensioni economiche ed occupazionali così importanti, perché quello musicale è un settore, che purtroppo paga amaramente i costi del non-sistema, per cui non riesce a portare in modo adeguato all’attenzione del mondo esterno (ed in primis di quello politico-istituzionale) i propri problemi, le proprie esigenze e soprattutto le proposte.

Durante il Covid ho tentato di lanciare una “strategia dell’attenzione” verso il settore musicale, con particolare riferimento alla ripresa della musica dal vivo nella fase post-pandemia. L’appello non è rimasto isolato, sia nel nostro territorio - con un’alleanza sul tema tra Confindustria e Confesercenti Brindisi - che a livello nazionale. Determinante è stata l’azione di Confindustria Cultura, assieme alle sue articolazioni associative, che ha condiviso la tesi che lo stop delle attività a causa del Covid potesse essere un’occasione per proporre di riformare il comparto. Il risultato è stata la Legge 15/7/2022 numero 106, istitutiva del Codice dello Spettacolo, che in particolare ha introdotto “l’indennità di discontinuità” e, soprattutto, ha avviato riforme per consentire al settore un assetto più efficace, semplificare le procedure amministrative, ottimizzare la spesa pubblica, promuovere il riequilibrio di genere e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività. Tutti obiettivi importanti, ma non c’è ancora traccia dei decreti attuativi, per cui - ahimè - il Codice in questione è tuttora sulla carta. Conferma, questa, di una perversione giuridica tipicamente italiana: una Legge che resta non operativa, fino a quando non escono i decreti attuativi.

Ritornando al tema della musica dal vivo, purtroppo da molti anni in Italia registriamo scarsi livelli di attività, soprattutto nei locali di dimensioni medio-piccole. Posso personalmente testimoniare per esperienza diretta che è impietoso il confronto sulla diffusione della music live con altri Paesi, quali Stati Uniti, Canada, Messico, Francia, Spagna, Belgio, Gran Bretagna, Malta, Austria, Svezia, Olanda, Grecia, Tunisia, Egitto, e così via.

Da noi - spiace evidenziarlo - la presenza di musica dal vivo in locali medio-piccoli è sempre più marginale. La giustificazione dei proprietari dei locali, più che un eventuale non gradimento da parte dei clienti(che, al contrario, apprezzano molto la musica dal vivo), è inerente a spese eccessive, tipo ad esempio la Siae, che superano il cachet da corrispondere ai musicisti (per la cronaca sempre più modesto) ed a lentezze autorizzative, tutti fattori che scoraggiano l’organizzazione di eventi live.

Le proposte



Cosa fare per rilanciare la musica dal vivo e perché sarebbe auspicabile questo rilancio? A mio parere, occorre adottare opportuni incentivi e prevedere, ad esempio, una drastica riduzione del carico fiscale o addirittura una totale defiscalizzazione. I benefici socio-economici, come contropartita di questa politica a favore della musica dal vivo, sarebbero notevoli: crescita e formazione di nuovi talenti musicali (che per esprimere e perfezionare le proprie qualità hanno di solito bisogno di fare ‘gavetta’); sviluppo dei locali esistenti o apertura di nuovi, con riflessi occupazionali interessanti; crescita dell’industria degli strumenti musicali e della distribuzione degli stessi. È evidente, infatti, che l’aumento delle esibizioni dal vivo, comporterebbe anche la crescita del bisogno di avere adeguati strumenti musicali.

Sul tema dell’industria italiana degli strumenti musicali, vorrei raccontare una recente esperienza: l’invito da parte di Confindustria Ancona a tenere una lezione ad un gruppo di studenti partecipanti ad un campus, organizzato dall’Associazione per avvicinare i giovani alla cultura d’impresa (iniziativa di cui va sottolineata la grande positività). Tale invito mi ha fatto piacere, perché proveniente dalle Marche, da sempre fulcro della produzione di strumenti musicali in Italia. Qui, per la precisione a Castelfidardo, è nata circa due secoli fa la produzione di fisarmoniche apprezzata in tutto il mondo. A Camerano si è sviluppata la Farfisa, con la produzione di organi elettronici utilizzati negli anni 60, 70 ed 80 dai migliori musicisti rock,beat e pop, dai Pink Floyd a Sly and The Family Stone, ai Beach Boys,a Brenton Wood ed ai nostri Peppino Di Capri e Bruno Martino. Anche l’indimenticabile John Lennon ha suonato un organo di questa azienda ,all’epoca la più grande d’Europa con oltre 2.000 addetti. Da evidenziare che nella vicina Recanati la Eko aveva negli anni 60 lo stabilimento di chitarre più grande del mondo con 1.000 lavoratori.

Alla mia lezione è seguita una visita al Museo della Farfisa, sempre a Camerano, dove si trovano in perfette condizioni strumenti musicali stupendi, che rappresentano la storia musicale italiana nell’arco di svariati decenni. Una citazione, per dare un’idea: nel museo si trova il Farfisa mod. Compact Duo, suonato da Richard Wright, tastierista dei Pink Floyd, nello storico concerto di Pompei nel 1971.

Purtroppo l’industria italiana degli strumenti musicali ha avuto negli anni 70, 80 e 90 un forte declino, in molti casi con la chiusura ed in altri con forte ridimensionamento di molte aziende prestigiose. Alcuni esempi, in aggiunta alle già citate Farfisa ed Eko: la Binson di Milano, che produceva l’effetto eco a valvole Binson Echorec, utilizzato – fra gli altri musicisti di livello internazionale - da David Gilmour chitarrista dei Pink Folyd e la Semprini, produttrice di un impianto di amplificazione vocale, utilizzato da artisti del calibro di Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Mireille Mathieu e in Italia da Mina, Gianni Morandi, Dik Dik ed Equipe 84.

La grave crisi di queste aziende e di tante altre ha una molteplicità di concause, a partire dallo scioglimento dei Beatles ad inizio anni 70, seguito da analoga sorte di diversi gruppi americani, inglesi ed anche italiani, che determinò la fine del boom dei cosiddetti ‘complessi’, sostituito dalla moda delle discoteche. Inoltre si verificò l’arrivo di prodotti concorrenziali soprattutto dal Giappone, che mise a nudo la scarsa capacità di penetrazione nel mercato internazionale da parte delle nostre aziende e,non ultimo, dall‘individualismo imprenditoriale che di fatto ostacolò ogni forma di cooperazione o aggregazione tra aziende, molto utili per superare la crisi.

Tuttavia da alcuni anni l’industria italiana degli strumenti musicali registra segnali incoraggianti di ripresa: l’ultimo censimento fatto da Dismamusica nel 2022 annovera 1.033 imprese produttrici con circa 2.048 addetti, mentre le aziende del commercio al dettaglio sono 824 con circa 2.000 addetti. Da notare ancora che per la categoria design strumenti musicali l’Italia è al primo posto nel mondo. Come dire, abbiamo chances da giocare ed ottime potenzialità di crescita, soprattutto qualora la musica dal vivo riprendesse auspicabilmente quota.

C’è da augurarsi, pertanto, che si attivi un ampio ed approfondito dibattito sulla musica e soprattutto sulla musica dal vivo. Un dibattito da cui spero che scaturiscano idee, proposte ed iniziative concrete, di cui c’è tanto bisogno.

La musica, oltre ad avere contenuti socio-economici di tutto rispetto, come evidenziato in precedenza, è anche un forte stimolo a sviluppare creatività, innovazione, fantasia ed anti-conformismo, soprattutto tra i giovani. Sono, questi, veri e propri anticorpi per arginare la mediocrità oggi prevalente, come sostiene il filosofo canadese Alain Deneault,autore del libro “La mediocrazia”. Non a caso in Luiss è stato istituito da qualche anno il Dipartimento Cultura e Tempo libero, in cui la musica ha un ruolo importante,mentre nella Luiss Business School c’è un Master in Art, Music,Writing for Television and Cinema and Fashion.

Concludo con l’auspicio che questi esempi vengano seguiti anche da altre Università, per diffondere tra i giovani cultura musicale o comunque cultura artistica. Ce n’è davvero tanto bisogno.