Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia in Puglia e candidato come capolista alla Camera nel collegio di Brindisi, Berlusconi definisce tramontate le larghe intese, sarà davvero così?

«Fu proprio Berlusconi a promuovere un governo di emergenza visto che quello in carica non era in grado di gestire come si deve gli aspetti legati alla pandemia e al Pnrr. Abbiamo quindi sostenuto il governo Draghi. Adesso abbiamo le elezioni e sappiamo che l’Italia ha bisogno di un governo che sia in grado di proseguire ad affrontare l’emergenza nazionale ma anche di risolvere i nodi strutturali del paese. Cosa che non si può fare con una maggioranza che non può trovare l’accordo sui cosiddetti temi divisivi»



Parla della patrimoniale?

«Di certo noi non siamo d’accordo sull’introduzione di una tassa patrimoniale e sulla casa, mentre Enrico Letta ha esordito con la possibilità di introdurre una nuova tassa sul patrimonio. Noi le tasse vogliamo abbassarle ed è chiaro che per farlo abbiamo bisogno di una maggioranza differente».



Berlusconi ha anche cercato di rimarcare il ruolo di Forza Italia all’interno della coalizione: “Il centrodestra non esiste senza di noi”. Tensione per l’avanzata di Fratelli D’Italia nei sondaggi?

«Quello che sta accadendo oggi è sempre accaduto nel centrodestra, siamo sempre stati un coalizione e mai un partito unico. E c’è sempre stato un partito più forte. Per molto tempo lo è stato Forza Italia che proprio attraverso Berlusconi ha garantito a ogni partito in coalizione la sua dignità, anche premiando il suo elettorato di riferimento. La stessa cosa accadrà con queste Politiche: è evidente che ci sarà un partito più votato ma è anche evidente che il centrodestra, contenendo la parola centro, esiste esclusivamente perché c’è Forza Italia».



Una prospettiva che a livello europeo assume un peso ancora maggiore...

«Il rapporto con l’Europa e con i partiti che la governano esiste grazie alla presenza di Forza Italia in coalizione. Se vinceremo le elezioni il vero collettore tra governo nazionale ed Europa sarà proprio Forza Italia, che non a caso si presenta con il Partito Popolare Europeo nel simbolo».



Il Terzo Polo è una realtà che colma un vuoto politico in un’area con cui avete sempre dialogato. Accadrà ancora?

«Intanto mi pare che oggi il Terzo Polo, almeno in termini di preferenze, sia destinato a essere un “quarto polo”. Solo un altro pezzo di un centrosinistra frantumato che una volta eletto si compatterà in Aula su temi che ci vedono molto distanti».



La Puglia viene considerata una casella politicamente anomala, almeno nelle previsioni. Temete l’effetto Emiliano?

«Credo che il voto politico in Puglia varrà anche come voto al centrosinistra che è al governo della Regione insieme al M5s. Tutta questa gente che oggi chiede il voto è responsabile di tutto quello che sta accadendo in materia di sanità e scandali, il cui profili giudiziari competono ad altri ma quelli di mala gestione politica compete agli elettori. Il centrodestra rappresenta in Puglia anche un’alternativa a tutto questo».



Non avete quindi paura che la politica trasversale del presidente possa spostare voti in maniera significativa?

«Assolutamente no, tant’è vero che è stato costretto a far candidare i suoi fedelissimi in postazioni blindate invece che negli uninominali. Una mossa tattica non proprio spavalda».



Energia, la Puglia si ritrova in una condizione paradossale. Siamo la terra che nonostante le resistenze ospita Tap ma in termini di compensazioni gli unici a essere rimasti a bocca asciutta. Che ne pensa?

«A me fanno ridere tutti quei politici che stanno sfilando ultimamente anche in Regione pretendendo di fare una legge che prevedano dei benefici derivanti dall’approdo Tap».



Tra questi ci sono anche i vostri alleati della Lega però.

«Infatti mi riferisco a quei politici all’interno di partiti che in questi anni osteggiavano l’approdo e che oggi scoprono non solo che era necessario ma anche che poteva portare benefici. La politica del “no” ha confermato i suoi effetti nefasti. Anche questo è un tema di cui spero che gli elettori tengano conto».



Nel vostro programma però c’è il nucleare, altro argomento piuttosto conteso...

«Il centrodestra ha certamente le fonti rinnovabili tra le priorità così come il gas. Il nucleare a cui si fa riferimento è quello di nuova generazione. Quindi chi fa allarmismo sta facendo quello accadde a Melendugno con il cantiere Tap».



In lista avete anche Rita Dalla Chiesa. Qualcuno storce il naso sui cosiddetti catapultati.

«Io trovo che la sua candidatura qualifichi la nostra proposta agli elettori, per tutto quelle che rappresenta sia per la sua professionalità sia per la sua storia».