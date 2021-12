L'intervista/L'epidemiologa Bisceglia: «I tamponi fatti per precauzione? Inutili. Vaccini unica arma per contrastare il virus»

«La situazione nella quale ci troviamo è la dimostrazione incontrovertibile dell’efficacia dei vaccini nel contenere gli effetti della malattia severa e i decessi». Da qui si deve partire, secondo l’epidemiologa e dirigente Aress (Agenzia regionale per la salute) Lucia Bisceglia, per analizzare l’evoluzione della pandemia in Puglia, con un galoppante numero di contagi – riscontrati grazie a una elevatissima quantità di tamponi processati – e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati