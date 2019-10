Interventi di riqualificazione, intesa tra Regione Puglia e Ferrovie Sud-Est

Martedì 5 novembre alle ore 11.30 conferenza stampa in Via Gentile - sala B, per presentare il protocollo d’intesa che sarà sottoscritto dall’Assessore Giannini e dal legale rappresentante delle Ferrovie Sud Est di presentazione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento dell’arredo urbano che sud est realizzerà nei comuni di Capurso, Noicattaro e Triggiano, interessati dai lavori ferroviari in corso e in L.go Ciaia a Bari, sull’area destinata a capolinea degli autobus Sud Est.

Gli interventi sono finalizzati a garantire condizioni di sicurezza per l’utenza. Saranno presenti il Presidente Emiliano, l’Assessore Giannini, il Sindaco di Bari Decaro, il Sindaco di Capurso Crudele, il Sindaco di Noicattaro Innamorato, il Sindaco di Triggiano Donatelli e l’ing. Pietribiasi delle Ferrovie Sud Est. Ultimo aggiornamento: 13:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA