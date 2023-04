«Non esiste una contrapposizione tra umani e Intelligenza artificiale, ma tra umani che la utilizzano e umani che la rifiutano». Pietro Schirano compirà 34 anni tra un mese, è partito da Pulsano, a pochi chilometri da Taranto sulla litoranea ionica, è passato dal Politecnico di Milano e oggi è il capo dell’Ia di Brex, una società di consulenze finanziarie negli Stati Uniti. Vive a New York, è stato sviluppatore per Facebook, ha progettato il primo elicottero di Uber. Lavora con l’Intelligenza Artificiale. E quando racconta la sua vita dopo l’esplosione dell’Ia spiega che adesso riesce a fare in un giorno quanto prima faceva in una settimana.

Pietro Schirano, tra divieti del Garante della Privacy e “paure”, l’Intelligenza Artificiale è al centro del dibattito pubblico da giorni. Lei la utilizza da tempo, ha cambiato la sua vita. Come? E soprattutto: perché la questione è diventata così importante?

«Si discute tanto dell’Intelligenza Artificiale per due motivi. Intanto per l’avanzamento delle tecnologie delle carte grafiche, fondamentali perché capaci di creare matrici vettoriali. E poi per l’avanzamento dell’algoritmo di Google, trasformer. Questo permette alla tecnologia di predire una parola. E abbiamo scoperto, però, che inserendo molti dati, i computer sono in grado di ragionare».

E perché, da un punto di vista scientifico, è così importante?

«Perché adesso abbiamo creato un linguaggio alieno ed è importante capire come utilizzarlo. Perché così diventiamo “super uomini”. Cioè, possiamo eliminare tutti quei processi ripetitivi che siamo costretti a fare ma che ci fanno perdere tanto tempo. Di fatto abbiamo creato un computer capace di pensare. Questo forse è dieci volte più importante del primo uomo sulla Luna. Adesso la domanda è: qual è la differenza tra capire e la coscienza? L’Intelligenza artificiale è capace di riscrivere una canzone di Springsteen o di aiutarti a fare i compiti in matematica. Ma l’Ia è una scatola, per usare una metafora. E cosa succede all’interno di questa scatola? Non lo sappiamo. Non siamo in grado di capire se ha una coscienza».

Ci sembra di capire che i confini dell’Ia siano ignoti. È così?

«Sì, i confini sono ignoti. E da qui nasce quella famosa lettera di qualche giorno fa in cui alcune persone piuttosto rilevanti chiedevano di fermare l’allenamento di Chat Gpt per almeno sei mesi. Perché non sappiamo se un giorno il computer dirà: “Io esisto, perché devo ascoltare te quando sono più intelligente di te?”. Faccio un esempio estremo».

Prego.

«Non sappiamo se chiedendo all’Intelligenza Artificiale di risolvere il problema del surriscaldamento globale, non ci possa suggerire un giorno di dimezzare la popolazione con una guerra mondiale. È un esempio fantascientifico. La paura è che l’Ia possa fare non quello che gli si chiede ma quello che vuole».

Lei è convinto, però, che non ci sia una contrapposizione tra umani e macchine. Ed è convinto che l’Ia non farà perdere posti di lavoro. Perché?

«Mi dispiace che l’Italia abbia bloccato Chat Gpt. Non ci sarà una contrapposizione tra Intelligenza Artificiale e umani. Ci sarà una contrapposizione tra umani che utilizzano l’Ia e umani che non la utilizzano. Faccio un esempio personale: io con l’Intelligenza Artificiale è come se avessi un assistente che lavora per tre o per quattro persone. Da quando uso regolarmente Chat Gpt che la mia produzione è cresciuta. Riesco a fare in un giorno quello che prima facevo in una settimana, grazie all’utilizzo di un assistente artificiale. Si dice che alcune professioni potrebbero essere a rischio, ed effettivamente ci saranno dei lavori che verranno eliminati in un futuro prossimo».

Quali?

«Tutti quei lavori che ricevono input semplici. Il notaio, ad esempio. O il matematico. È bizzarro che i lavori meno a rischio siano quelli manuali. Perché abbiamo sempre pensato che i robot avrebbero sostituito questi e invece non è così. Le attività motorie sono più complicate da replicare. Paradossalmente, oggi i contadini sono quelli meno a rischio. Si possono, invece, replicare lavori quali l’avvocato, il matematico, il notaio. È chiaro però che sarà difficile sostituire la capacità creativa».

È partito da Pulsano, è arrivato a strutturare un assistente finanziario in un’azienda di New York. Come ha fatto?

«Sono partito da Pulsano, ho studiato Ingegneria energetica al Politecnico di Milano. Ho lavorato lì in un’azienda di energia, ma non mi piaceva troppo e sono andato ad Amsterdam, dove ho lavorato per un paio di start up. Poi sono passato a Open Table, mi hanno contattato via mail nel 2014 e mi sono trasferito negli Stati Uniti d’America. Non conoscevo nessuno, ho lavorato per Open Table, poi per Facebook, dove ho conosciuto Mark Zuckerberg, che è molto coinvolto in tante cose all’interno dell’azienda. Sono stato a Uber, ho lavorato al primo elicottero per loro. Così ho conosciuto New York e da tre anni sono a Brex. A ottobre dell’anno scorso ho avuto l’idea di utilizzare Chat Gpt per fare assistenza finanziaria. Tramite l’Intelligenza Artificiale si possono creare alcune “personalità”, che possono affiancare l’uomo e fare da assistenti in una serie di attività, non solo in ambito finanziario».



Tornerebbe in Italia?

«Mi manca la mia famiglia. I miei genitori, mia sorella. Però immagini se oggi fossi in Italia. È stato bloccato l’utilizzo di Chat Gpt, ora non potrei lavorare. In questa carriera è difficile tornare indietro, anche se l’Italia mi manca tanto».