Innovazione, Emiliano: Deloitte scommette sullo sviluppo della Puglia

«Le sfide di modernizzazione e innovazione sono così intense da aver fatto prevedere a Deloitte che ci sarà un tale sviluppo economico e tali insediamenti di impresa in Puglia nei prossimi anni da rendere utile l'assunzione addirittura di 1000 persone, che verranno a lavorare qui a Bari per sostenere lo sviluppo economico». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando l'accordo tra Lum e Deloitte siglato oggi a Bari. «Quindi - ha aggiunto - una manifestazione di fiducia nella Regione e nella nostra comunità.

APPROFONDIMENTI BARI EY investe ancora su Bari: accademia e mille assunzioni BARI Lavoro, aziende dell'hi-tech scelgono Bari: numeri del settore in... BARI Il gruppo Pirelli a Bari, apre una sede di ricerca: 50 assunzioni

Tornare in Puglia oggi è più facile

Tornare in Puglia adesso è più semplice anche per coloro che hanno posizioni importanti in altri luoghi del mondo, perché Deloitte è disponibile all'assunzione qui a casa e questo ovviamente può dare alla Puglia e a ciascuno di voi che ha intenzione di tornare in Puglia grandi chance». Anche il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, ha rivolto «un plauso a questa importante collaborazione, che darà vita a percorsi formativi nuovi e altamente qualificanti negli spazi messi a disposizione dall'Università Lum. Sono inoltre felicissimo che Deloitte voglia continuare a investire nella nostra terra, creando un hub per i nostri giovani talenti, che mi auguro venga ospitato nella sede della Fiera del Levante».