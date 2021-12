Sola, incinta e con la figlia di due anni cerca riparo in stazione. La Polfer paga l'hotel

Incinta, senza soldi e con la figlia primogenita al seguito cercava riparo dal freddo della notte in stazione. Ieri sera, verso le 22, la Polizia ferroviaria ha notato una giovane mamma incinta, mentre con la sua figlioletta di due anni tentava di rifugiarsi nella stazione di Bari. La donna, secondo quanto riferito alla Polizia, era venuta a Bari dalle Marche per sistemarsi in Puglia con il suo compagno. Le cose, però, non sono andate per il verso giusto.

Senza soldi né documenti: gli agenti le pagano l'albergo

Inoltre la giovane donna aveva perso la borsa in cui aveva il denaro e i documenti personali. Ascoltata la sua storia, gli agenti hanno deciso di fare una colletta e di sistemare la mamma e la piccola in un albergo vicino alla stazione.