Incidente sulla statale 115 a Porto Empedocle: auto si ribalta, feriti due giovani militari pugliesi

Due militari dell'esercito, originari della Puglia, sono rimasti feriti a causa di un incidente stradale verificatosi la notte scorsa sulla Statale 115, in contrada Durrueli, a Porto Empedocle (Ag). L'auto sulla quale viaggiavano si è ribaltata, all'altezza del chilometro 177.

A liberare i due feriti - che sono stati portati all'ospedale di Agrigento - sono stati i vigili del fuoco. Entrambi sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove uno, in maniera particolare, è risultato essere ferito in maniera più grave. Per lui, i medici hanno mantenuta riservata la prognosi. Rilievi e indagini dei carabinieri.