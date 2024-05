Associazione a delinquere e corruzione elettorale: «Ventola vi ha mentito, io non ho responsabilità», l'accusa di Silvestri sui social. Il video

«Francesco Ventola ha mentito. Il procedimento non è nato da me o dal mio entourage». Dopo lo scambio di accuse con il consigliere regionale, capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, torna a farsi sentire l'avvocato Andrea Silvestri, consigliere di opposizione a Canosa di Puglia, presidente del movimento "Io Canosa".

L'avvocato, in un nuovo video pubblicato sui canali social, accusa Ventola di aver nascosto l'indagine per associazione a delinquere e corruzione elettorale aperta dalla procura di Trani che coinvolge Ventola e altre otto persone. Lo stesso capogruppo di Fdi, candidato alle europee, aveva risposto spiegando che "l'indagine era partita da denunce dell'entourage di Silvestri". Il consigliere la pone diversamente: "Mi ha attribuito una responsabilità che io non ho avuto. Perché il capogruppo di Fratelli d'Italia ha nascosto questa cosa agli elettori: l'ha nascosta probabilmente a Fitto, alla presidente del consiglio Meloni con la quale è candidato?".

«Ha mentito - prosegue nel video, dai toni chiari e perentori - perché ha tentato di minimizzare la cosa limitandola al recinto di Canosa.

Sono questioni gravissime che potrebbero influire sulla vita democratica di questa città. Dove lo conoscono come "Pinoccio", soggetto abituato a mentire. Francesco, perché fai così?».



E poi aggiunge un nuovo elemento alla vicenda: «A Canosa si dice tanto altro di più. Si parla di perquisizioni a casa tua per questo procedimento o per altri: vuoi dire la verità? Perché nasconderle?».