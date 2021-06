Incendi, inaugurata a Bari la nuova Sala operativa

Una nuova sala operativa unica permanente (Soup) per coordinare gli interventi anticendio in Puglia: è stata presentata questa mattina, alla presenza del governatore Michele Emiliano, del prefetto di Bari, Antonella Bellomo, del dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario, del generale Antonio Danilo Mostacchi, comandante carabinieri forestali e dell'ingegnere Emanuele Franculli, in rappresentanza dei vigili del fuoco, la rinnovata struttura che ha sede nella zona industriale tra Bari e Modugno.

La sala operativa

La sala operativa sarà il cuore dell'antincendio boschivo in Puglia, con la campagna Aib che parte domani per concludersi il 15 settembre. La Soup sarà «luogo di sinergia tra enti, strutture e associazioni del volontariato impegnate nelle attività di tutela e salvaguardia del territorio», è stato spiegato. Nel 2020 sono stati eseguiti 5.568 interventi anticendio rispetto ai 4.181 del 2019, di cui 183 incendi boschivi rispetto ai 166 del 2019.

I numeri

La provincia di Lecce, nel 2020, è stata la più colpita con 2.718 interventi su 5.568, segue la provincia di Bari con 795 operazioni antincendio. Il Comune più colpito è stato quello di Lecce, con 241 interventi. «Dal 15 giugno al 15 settembre - ha spiegato Lerario - è stato dichiarato il periodo di massima pericolosità per incendio boschivo sul territorio regionale. La Protezione Civile, con tutte le componenti che operano in questo ambito, si è organizzata per rendere disponibile sul territorio un dispositivo importante. L'obiettivo è quello di salvaguardare il nostro patrimonio boschivo e il territorio. Ogni anno c'è un volume di incendi elevato, tra i 4000 e i 6000 interventi. E per questo è importante la partecipazione da parte di tutti, anche perché oltre il 95% di questi interventi è frutto di combustione non spontanea, quindi molto spesso ci sono abitudini che mettono a rischio il nostro patrimonio».