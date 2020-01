Inaugurazione anno giudiziario, i penalisti di Lecce disertano per protesta

LECCE - Gli avvocati penalisti salentini diserteranno l’inaugurazione dell’anno giudiziario. L’ammutinamento è stato deciso dalla Camera penale di Lecce “Francesco Salvi” nel corso dell’assemblea degli iscritti. Una protesta contro il governo, ma nel mirino c’è anche il Csm.

La scelta di non prendere parte alla cerimonia, in programma domattina presso il Palazzo di giustizia di Lecce, viaggia su queste motivazioni: il "no" alla riforma della prescrizione (già alla base di numerosi scioperi e astensioni) e il poco spazio riservato all'intervento dei penalisti. Ma non solo. Le toghe non risponderanno all'appello anche per esprimere solidarietà ai colleghi della Camera penale di Milano per il "caso Davigo" esploso nelle scorse ore: l'ex pm di Mani pulite rappresenterà infatti il Consiglio superiore della magistratura all'inaugurazione dell'anno giudiziario di Milano. Una designazione che ha fatto saltare sulla sedia i penalisti. Nell'annunciare l'Aventino delle toghe in occasione del taglio del nastro del nuovo anno giudiziario, la giunta della Camera penale leccese contesta "lo spazio limitatissimo riservato all'Avvocatura" e ribadisce "la contrarietà alla legge Bonafede sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio e la necessità di assumere forme di protesta proporzionate alla gravità del provvedimento legislativo". Poi, nero su bianco viene espresso il sostegno alla "battaglia" dei colleghi di Milano.