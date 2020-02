Mafia e Pa, reati in aumento. L'allarme del Pg: «Preoccupante silenzio da politica e imprenditoria»

Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio, 11:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prescrizione, giustizia minorile e ruolo delle famiglie, edilizia giudiziaria, reati contro la pubblica amministrazione: questi i temi principali toccati dal presidente della Corte d'Appello di Lecce Lanfranco Vetrone nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario che si sta svolgendo questa mattina a Lecce. Sul tema della prescrizione, che ha rappresentato lo strappo con la Camera Penale, assente alla cerimonia odierna, se da un lato Vetrone rileva l'aumento dei processi conclusi per i tempi troppo lunghi, dall'altro muove critiche alla riforma, che porterebbe «tempi di definizione inevitabilmente molto più lunghi».Vetrone osserva poi la necessità di accelerare sulla realizzazione della cittadella della giustizia, impegno «primario ed indispensabile», ma ancora lontano dall'essere effettivamente realizzato.Aumentano, secondo i dati in possesso della Corte d'Appello, i reati relativi a violenza sessuale, estorsioni in famiglia, omicidi e lesioni "stradali", stalking. «Particolarmente significativo» l'incremento dei reati contro la pubblica amministrazione e di quelli associativi di stampo mafioso.Di particolare importanza, infine, l'aspetto relativo alla giustizia minorile: Vetrone pone in risalto il ruolo spesso negativo della famiglia, che con le sue «condotte pregiudizievoli» porta a fenomeni di devianza giovanile. E questo a prescindere da classe sociale e situazione economica.«Permane e si sviluppa - ha aggiunto il procuratore generale della Corte d'Appello, Antonio Maruccia, nella sua relazione - la tendenza della criminalità organizzata a penetrare il tessuto economico e ad infiltrare gli enti locali e le attività della pubblica amministrazione. Non è un caso che i decreti di scioglimento dei Consigli comunali riguardino comuni al centro delle zone geografiche di influenza dei maggiori gruppi criminali la cui caratura mafiosa è quasi nota. Il dato preoccupante è che gli episodi di coinvolgimento di amministratori locali in indagini di mafia riguardano tutto il distretto. Quel che emerge con chiarezza è la capacità dei criminali di proporsi e divenire interlocutori di pezzi delle nostre amministrazioni locali, di gestirne le attività, di accaparrarsi gli appalti, di occuparsi dei servizi».«Allarma davvero rilevare - ha proseguito - che accanto al silenzio di imprenditori e commercianti, vittime di estorsione, si debba registrare il silenzio di pubblici amministratori per le minacce o le lusinghe della criminalità. Anche quest'anno, come in passato, le indagini sulle infiltrazioni della criminalità negli enti locali e nelle imprese non sono state avviate sulla scorta di segnalazioni degli amministratori o degli imprenditori».Tornando sull'assenza degli avvocati penalisti salentini, l’ammutinamento è stato deciso dalla Camera penale di Lecce “Francesco Salvi” nel corso dell’assemblea degli iscritti tenutasi ieri. Una protesta contro il governo, ma nel mirino c’è anche il Csm.La scelta di non prendere parte alla cerimonia presso il Palazzo di giustizia di Lecce, viaggia su queste motivazioni: il “no” alla riforma della prescrizione (già alla base di numerosi scioperi e astensioni) e il poco spazio riservato all’intervento dei penalisti. Ma non solo. Le toghe non risponderanno all’appello anche per esprimere solidarietà ai colleghi della Camera penale di Milano per il “caso Davigo” esploso nelle scorse ore: l’ex pm di Mani pulite rappresenterà infatti il Consiglio superiore della magistratura all’inaugurazione dell’anno giudiziario di Milano.Una designazione che ha fatto saltare sulla sedia i penalisti. Nell’annunciare l’Aventino delle toghe in occasione del taglio del nastro del nuovo anno giudiziario, la giunta della Camera penale leccese contesta «lo spazio limitatissimo riservato all’Avvocatura» e ribadisce «la contrarietà alla legge Bonafede sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio e la necessità di assumere forme di protesta proporzionate alla gravità del provvedimento legislativo». Poi, nero su bianco viene espresso il sostegno alla “battaglia” dei colleghi di Milano.