Il centrodestra si prepara a mostrare i muscoli e punta al gran finale con Giorgia Meloni, Giuseppe Conte torna in Puglia per un tour de force al fianco del Movimento 5 Stelle e Mara Carfagna si appresta a benedire le liste del terzo polo. Sarà pure colpa di quelle che Lucio Battisti e la Pfm chiamavano “impressioni di settembre” ma, messa alle spalle la soglia psicologica del mese di agosto, anche la campagna elettorale entra nel vivo. Il tam tam sui social annuncia l’arrivo della leader di Fratelli d’Italia a Bari: appuntamento per il tardo pomeriggio di sabato 17 settembre.

L'agenda