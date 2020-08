In Puglia aumentano i contagi: nelle ultime 24 ore 20 nuovi casi positivi

In aumento i contagi in Puglia: stando al bollettino epidemiologico trasmesso dalla Regione, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 20 positivi in più su 1832 test (4 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Bari). Non sono stati registrati decessi. 3967 sono i pazienti guariti. 112 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4631 così suddivisi: 1.508 nella Provincia di Bari, 382 nella Provincia di Bat, 671 nella Provincia di Brindisi, 1198 nella Provincia di Foggia, 561 nella Provincia di Lecce, 281 nella Provincia di Taranto, 30 attribuiti a residenti fuori regione. © RIPRODUZIONE RISERVATA